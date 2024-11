AHL: Wipptal Broncos für Meraner zu stark

Von: ka

Bozen – Die EK Zeller Eisbären bleiben auf Erfolgskurs und verteidigen mit einem Shutout-Sieg gegen den KHL Sisak die Tabellenführung. Kitzbühel kletterte dank eines Auswärtssiegs beim EC Bregenzerwald auf Rang zwei, während Jesenice in Salzburg einen Overtime-Erfolg feierte. Celje setzte sich knapp daheim gegen Cortina durch – die Wipptal Broncos Weihenstephan und der HC Gherdeina valgardena.it waren indes auswärts erfolgreich.

Die Tabellenführer EK Zeller Eisbären feierten vor 1822 Zuschauern einen souveränen 3:0-Shutout-Sieg gegen den KHL Sisak. Nach einem torlosen ersten Drittel erzielten die Hausherren im Mittelabschnitt drei Treffer. Im letzten Drittel hielt Max Zimmermann weiterhin sein Tor sauber und glänzte mit seinem dritten Shutout der Saison.

Kitzbühel klettert auf Rang zwei

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel konnten durch einen 6:4-Auswärtssieg gegen den EC Bregenzerwald den Rückstand auf Tabellenführer Zell verkürzen und sich den zweiten Rang sichern. Das erste Drittel entwickelte sich zu einem regelrechten Torreigen und endete mit 4:3 zugunsten der Gäste aus Kitzbühel. Im Mittelabschnitt erzielten beide Mannschaften je ein Tor – Matic Podlipnik machte dabei seinen Hattrick für die Tiroler perfekt. Im letzten Drittel setzte Jayson Ren den Schlusspunkt für Kitzbühel.

Im Südtiroler Derby setzte sich der HC Gherdeina valgardena.it in einem offenen Schlagabtausch mit 3:2 nach Penaltyschießen bei den Hockey Unterland Cavaliers durch. Die Gäste gingen im ersten Drittel durch Vili Laitinen mit 1:0 in Führung. Im Mittelabschnitt gelang Patrick Cont der Ausgleich für die Gastgeber, bevor ein verwandelter Penalty von Stephan Deluca die Führung für Gröden wiederherstellte. Acht Minuten vor Schluss erzielten die „Cavaliers“ das 2:2. Nach einer torlosen Overtime sorgte Stephan Deluca mit seinem zweiten Treffer des Abends im Penaltyschießen für den Sieg.

Meran neues Tabellenschlusslicht

Die Wipptal Broncos Weihenstephan gaben mit einem deutlichen 7:3-Auswärtssieg beim HC Meran/o Pircher die „Rote Laterne“ im direkten Duell an ihre Gastgeber ab. Im zweiten Südtiroler Derby gingen zunächst die Meraner in Führung, die jedoch von den Broncos mit zwei Toren beantwortet wurde. Nach einem offenen Schlagabtausch im zweiten Drittel dominierte Sterzing das letzte Drittel mit vier unbeantworteten Treffern. James Livingston konnte im Spiel zudem mit einem Hattrick glänzen.

Der HK RST Pellet Celje feierte einen knappen 4:3-Heimsieg gegen den S.G. Cortina Hafro. Den ersten Treffer erzielten die Gäste durch Francesco Adami kurz nach Spielbeginn, bevor die Hausherren mit drei aufeinanderfolgenden Toren das Spiel drehten. Im zweiten Drittel gelang den Gästen der Anschlusstreffer, ehe Mark Sojer mit seinem Gamewinner das 4:2 erzielte. Im finalen Abschnitt brachte Waltteri Lehtonen die Gäste mit einem Unterzahltor erneut heran, doch eine Verlängerung konnte nicht erzwungen werden.

Knapper Sieg für Jesenice

Auswärts sicherte sich der SIJ Acroni Jesenice gegen die Red Bull Hockey Juniors einen 6:5-Sieg nach Overtime. Nach drei aufeinanderfolgenden Toren der Gäste antworteten die Hausherren ebenfalls mit drei Treffern. Im letzten Drittel sah es nach einem regulären Sieg der Gäste aus, die durch zwei weitere Tore den dritten Tabellenplatz ins Visier nahmen. Doch die Salzburger erzwangen dank der jeweils zweiten Treffer von Paul Vinzens und Adrian Gesson die Overtime. Dort erzielte Gregor Koblar für die Slowenen den entscheidenden Siegtreffer.

Alps Hockey League, Sa, 30.11.2024:

Hockey Unterland Cavaliers – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 S.O. (0:1,1:1,1:0,0:0,0:1)

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Abeltino, Cusin

Goals:

0:1 GHE Laitinen V. (02:38 / Deluca S. ,Prosofsky K. / EQ)

1:1 CAV Cont P. (30:51 / Murnieks D. / EQ)

1:2 GHE Deluca S. (34:15 / unassisted / EQ)

2:2 CAV Samitis K. (52:34 / Murnieks D. ,Sullmann Pilser A M. / PP)

2:3 GHE Deluca S. (65:00 / GWS)

HK RST Pellet Celje – S.G. Cortina Hafro 4:3 (3:1,1:1,0:1)

Referees: HLAVATY, WIDMANN, Arlic, Wucherer

Goals:

0:1 SGC Adami F. (02:00 / Ushnev N. / EQ)

1:1 HKC Mintautiskis M. (10:33 / Sotlar J. ,Logar M. / PP)

2:1 HKC Jakupovic A. (13:25 / Povse J. ,Bernard J. / EQ)

3:1 HKC Bukovec M. (14:00 / Grahut N. ,Zezelj G. / EQ)

3:2 SGC Di Tomaso G. (23:17 / Ushnev N. / PP)

4:2 HKC Sojer M. (32:45 / Panasenko B. ,Logar M. / EQ)

4:3 SGC Lehtonen W. (43:51 / Saha M. / SH)

Red Bull Hockey Juniors – SIJ Acroni Jesenice 5:6 OT (1:3,2:0,2:2,0:1)

Referees: MOSCHEN, PINIE, Preiser, Wendner

Goals:

0:1 JES Baloh D. (04:47 / SPARI LEBEN Z. / EQ)

0:2 JES Selan M. (08:05 / Cimzar T. ,Svetina E. / PP)

0:3 JES Lyons J. (11:41 / Sturm J. ,Dolinar T. / EQ)

1:3 RBJ Gesson A. (16:15 / Assavolyuk D. / EQ)

2:3 RBJ Vinzens P. (20:10 / Kolarik L. ,Schnabl J. / PP)

3:3 RBJ Sinn P. (21:17 / Kessler N. ,Humer C. / EQ)

3:4 JES Cimzar T. (44:31 / Koblar G. ,Svetina E. / EQ)

3:5 JES Bohinc M. (51:08 / Slibar O. ,Hrobat Plemelj A. / EQ)

4:5 RBJ Vinzens P. (56:27 / Wurzer M. ,Kolarik L. / EQ)

5:5 RBJ Gesson A. (59:40 / Wurzer M. ,Vinzens P. / EQ)

5:6 JES Koblar G. (63:21 / Brus N. ,Hrobat Plemelj A. / PP)

EC Bregenzerwald – Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:6 (3:4,0:1,1:1)

Referees: HOLZER, KAINBERGER, Divis, Seewald

Goals:

1:0 ECB Fadieiev I. (02:49 / Zwerger J. ,Metzler-Wagner T. / EQ)

2:0 ECB Urbanek M. (03:57 / Schlögl R. ,Summer A. / EQ)

2:1 KEC Wetzl N. (06:21 / Ketonen N. ,Södergren L. / EQ)

2:2 KEC Podlipnik M. (10:36 / Ketonen N. ,Fröwis J. / PP)

2:3 KEC Lippitsch J. (12:08 / Matzka M. ,Engelhart J. / EQ)

3:3 ECB Metzler P. (19:34 / König D. ,Zwerger J. / PP)

3:4 KEC Podlipnik M. (19:55 / Schutz C. ,Fröwis J. / EQ)

3:5 KEC Podlipnik M. (30:33 / Ketonen N. ,Fröwis J. / PP)

4:5 ECB Ranftl F. (43:12 / Schlögl R. ,Jansson G. / PP)

4:6 KEC Ren J. (54:30 / Wetzl N. ,Wieltschnig P. / EQ)

EK Die Zeller Eisbären – KHL Sisak 3:0 (0:0,3:0,0:0)

Referees: LEHNER, D. MOIDL, Matthey, M. Moidl

Goals:

1:0 EKZ McLeod M. (20:12 / Huard N. ,Wilfan M. / EQ)

2:0 EKZ Egger M. (30:02 / Putnik P. ,Berger H. / EQ)

3:0 EKZ Huard N. (32:08 / McLeod M. ,Egger M. / EQ)

HC Meran/o Pircher – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:7 (1:2,1:1,1:4)

Referees: LESNIAK, OREL, Markizeti, Telesklav

Goals:

1:0 HCM Gellon D. (03:01 / Nakajima T. ,Ishida R. / PP)

1:1 WSV Sanvido C. (07:57 / De Lorenzo Meo L. ,Capannelli A. / EQ)

1:2 WSV Capannelli A. (17:04 / De Lorenzo Meo L. ,Sanvido C. / EQ)

2:2 HCM Mandruzzato G. (29:17 / Trivellato D. ,Golser A. / EQ)

2:3 WSV Livingston J. (33:17 / Campoli N. ,Soraruf D. / EQ)

3:3 HCM Ishida R. (49:16 / Nakajima T. ,Skalde S. / EQ)

3:4 WSV Livingston J. (50:20 / Soraruf D. ,Campoli N. / EQ)

3:5 WSV Galimberti T. (54:00 / Soraruf D. ,Capannelli A. / EQ)

3:6 WSV Livingston J. (57:21 / Campoli N. ,Niccolai A. / EQ)

3:7 WSV Capannelli A. (59:45 / Sanvido C. / EQ)