AHL: Zahlreiche Fans und enge Spiele zum Start ins neue Jahr

Bozen – Die Alps Hockey League startete mit spannenden und sehr gut besuchten Spielen ins Jahr 2025. Bei vier der fünf Partien vom Donnerstag waren mehr als 1.000 Fans anwesend, in Zell am See und Sisak waren sogar mehr als 2.000 Zuschauer*innen live dabei. Am Ende behielt sowohl der Tabellenzweite aus dem Pinzgau als auch der Tabellensechste aus Kroatien die Oberhand. Auch die Rittner Buam SkyAlps, die Adler Stadtwerke Kitzbühel und die Wipptal Broncos Weihenstephan waren siegreich.

Der EK Die Zeller Eisbären setzte sich vor fast 2.700 Fans mit 3:0 gegen Tabellenschlusslicht HC Gherdeina valgardena.it durch, womit das Team aus dem Pinzgau mit Tabellenführer Jesenice gleichzog. Die Slowenen absolvieren ihre nächste Partie am morgigen Freitag gegen Meran. Zell tat sich gegen Gröden lange Zeit schwer, am Ende machten die Special Teams den Unterschied. In der 38. Minute brachte Robin Johansson den Tabellenzweiten in doppelter Überzahl in Führung. Im Schlussabschnitt brillierten die „Eisbären“ schließlich in Unterzahl. In der 54. und 55. Minute erzielten sie zwei Shorthanded-Tore binnen 60 Sekunden.

Shootout-Erfolg von Kitzbühel gegen Cortina

In einer engen und torarmen Partie setzten sich die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit 2:1/SO gegen S.G. Cortina durch. Für die Tiroler war es bereits der dritte Sieg in Folge. Cortina wiederum musste sich erstmals nach zuvor zwei Siegen am Stück geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gregory DiTomaso die Gäste in der 32. Minute in Überzahl in Führung. Zwölf Minuten vor Spielende gelang den „Adlern“ durch Alex Maxa der Ausgleich. Im Shootout verwertete schließlich Niklas Ketonen den entscheidenden Penalty für Kitzbühel, das auf Tabellenplatz vier liegt und nun sechs Punkte Vorsprung auf das fünfplatzierte Cortina hat.

Last-Minute-Sieg für Ritten in Meran

Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps behielt im Derby beim HC Meran/o Pircher knapp mit 3:2 die Oberhand. Den Game-Winner erzielte Kevin Fink erst 72 Sekunden vor Spielende. Zwischenzeitlich gingen die Hausherren aus Meran vor 1.482 Zuschauer*innen sowohl mit 1:0 als auch mit 2:1 in Führung. Durch Ethan Szypula gelang den Gästen aber stets der Ausgleich. Für den Angreifer war es der erste Doppelpack der Saison. Einmal erzielte der 27-Jährige bereits einen Hattrick. Für den Tabellendritten war es der dritte Sieg in Folge, das achtplatzierte Meran kassierte bereits die vierte Niederlage in Folge.

Sisak und Sterzing in übrigen beiden Spielen siegreich

Außerdem behielt am Donnerstag der Tabellensechste KHL Sisak gegen den HK RST Pellet Celje knapp mit 4:3 die Oberhand und die Wipptal Broncos feierten einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg bei den Hockey Unterland Cavaliers. Der Tabellensiebente lag bereits nach 33 Minuten mit 4:0 in Führung. Der 21-jährige Thomas Galimberti erzielte seinen ersten Doppelpack in der Alps Hockey League. Unterland hat als Tabellenneunter sechs Zähler Rückstand auf die Cavaliers.

Sisak liegt in der Tabelle unmittelbar vor den Broncos auf Platz sechs und hat einen Punkt mehr als Sterzing inne. Beim knappen 4:3-Heimsieg gegen Celje lagen sie nach 26 Minuten bereits mit 1:3 in Rückstand. Vlastimil Dostalek drehte schließlich die Partie zu Gunsten des Liganeulings. Der Topscorer von Sisak traf zunächst zum 2:3 und sieben Minuten vor Spielende erzielte der Kroate auch den Game-Winner. Ceje, das bereits die sechste Niederlage am Stück kassierte, liegt in der Tabelle nur noch auf Platz zehn.

Alps Hockey League: Donnerstag, 02.01.2025:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 2:1/SO (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Eisl, Rinker. | Zuschauer: 1.250

Goals KEC: 1:1 Maxa A. (48.), 2:1/SO Ketonen N. (65./PS)

Goals SGC: 0:1 DiTomaso G. (32./PP1)

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Referees: LEHNER, MOIDL, Seewald J., Zacherl. | Zuschauer: 2.689

Goals EKZ: 1:0 Johansson R. (38./PP2), 2:0 McLeod M. (54./SH1), 3:0 Stiegler M. (55./SH1)

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Referees: HUBER R., RUETZ, Fecchio, Scalzeri. | Zuschauer: 1.482

Goals HCM: 1:0 Brunner P. (2.), 2:1 Fuchs J. (26./PP1)

Goals RIT: 1:1 Szypula E. (3.), 2:2 Szypula E. (44./PP1), 2:3 Fink K (59.)

KHL Sisak – HK RST Pellet Celje 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Referees: BROCK, LEBEN, Jeram, Knez. | Zuschauer: 2.037

Goals SIS: 1:0 Idzan V. (5.), 2:3 Dostalek V. (37.), 3:3 Malenica N. (46.), 4:3 Malenica N. (54./PP1)

Goals HKC: 1:1 Bukovec M. (10.), 1:2 Mintautiskis M. (17.), 1:3 Zezelj G. (26.)

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Referees: RIVIS, SPIEGEL, Brondi, Divis. | Zuschauer: 522

Goal CAV: 1:4 Samitis K. (47./PP1)

Goals WSV: 0:1 Capannelli A. (8.), 0:2 Campoli N. (18.), 0:3 Zandegiacomo L. (29.), 0:4 Galimberti T. (33.), 1:5 Galimberti T. (57.)