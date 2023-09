AHL: Gherdeina feiert gegen die Broncos ersten Saisonsieg

Bozen – Der EK Die Zeller Eisbären feierte beim EC-KAC Future Team einen klaren 9:1-Kantersieg und setzte sich somit an die Tabellenspitze der Alps Hockey League. Der bisherige Tabellenführer Wipptal Broncos Weihenstephan musste sich beim HC Gherdeina valgardena.it trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung noch mit 3:4-OT geschlagen geben. Dabei erzielte Anthony DeLuca alle vier Treffer der „Furie“.

Seinen ersten Sieg in der internationalen Liga feierte Liganeuling HK RST Pellet Celje. Die Slowenen setzten sich zu Hause gegen den EHC Lustenau mit 4:3 durch. Außerdem waren am Samstag der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel, die Red Bull Hockey Juniors und S.G. Cortina Hafro siegreich.

DeLuca schießt Gröden mit Viererpack zu erstem Saisonsieg

Der bisherige Tabellenführer Wipptal Broncos Weihenstephan gab beim HC Gherdeina valgardena.it eine 3:0-Führung noch aus der Hand und musste sich schließlich mit 3:4-OT geschlagen geben. Somit zog der EK Die Zeller Eisbären, der beim EC-KAC Future Team, einen 9:1-Kantersieg feierte, in der Tabelle an den Broncos vorbei. Die Eisbären halten bei 14 Punkten und haben nun einen Punkt Vorsprung auf Sterzing, dass gegen Gröden zunächst bereits nach sechseinhalb Minuten mit 2:0 führte. In der 34. Minute erhöhte Adam Capannelli, mit seinem zweiten Treffer des Abends, sogar auf 3:0. Im Schlussdrittel kamen aber die Momente von Anthony DeLuca, der mit drei Treffern binnen acht Minuten auf 3:3 stellte und Gröden somit zurück ins Spiel brachte. In der Overtime war es nach 28 Sekunden schließlich erneut der 28-Jährige, der die Furie zum ersten Saisonsieg schoss und den Viererpack perfekt machte.

Zell am See übernimmt Tabellenführung

Der EK Zeller Eisbären wiederum gab sich beim EC-KAC Future Team keine Blöße und gewann deutlich mit 9:1. Dabei trugen sich gleich acht verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Christian Jennes traf als einziger Spieler doppelt. EKZ-Torwart Max Zimmermann fehlten lediglich dreizehn Sekunden für sein zweites Shutout in Serie. Mit 28 erzielten Toren und lediglich sieben Gegentoren stellen die Eisbären die beste Offensive und die beste Defensive der Liga.

Celje feierte ersten Sieg in der Alps Hockey League

Im fünften Spiel gelang Liganeuling HK RST Pellet Celje der erste Sieg in der Alps Hockey League. Die Slowenen setzten sich am Samstagabend gegen den EHC Lustenau zu Hause knapp mit 4:3 durch. Für die Vorarlberger war es die zweite Niederlage binnen 24 Stunden. Am Freitag unterlagen sie beim zweiten slowensichen Vertreter, dem amtierenden Meister HDD SIJ Acroni Jesenice, mit 3:6. Insgesamt war es die dritte Saisonniederlage für den EHC im fünften Spiel. Bereits nach 60 Sekunden brachte Nik Grahut den Neuling mit 1:0 in Führung. Zwar gelang Lustenau nur wenige Minuten später der Ausgleich, eine Minute vor Ende des ersten Spielabschnitts war es aber wieder Celje, dass auf 2:1 stellte. Im Mitteldrittel zogen die Hausherren durch zwei Treffer von Kapitän Jure Sotlar sogar auf 4:1 davon. Zwar kam Lustenau bis elf Minuten vor Spielende noch auf 3:4 heran, am Ende verpassten sie aber den Ausgleich und Celje durfte über den ersten AHL-Sieg jubeln.

Overtime bzw. Shootout-Siege für Red Bull Hockey Juniors und Kitzbühel

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel setzte sich zu Hause gegen die Hockey Unterland Cavaliers knapp mit 4:3 nach Shootout durch. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie kehrte Kitzbühel somit auf die Siegerstraße zurück. Die Tiroler gingen zunächst auch mit 1:0 in Führung, bis zur Halbzeit der Partie lagen aber die Gäste aus Neumarkt mit 2:1 in Front. Im dritten Spielabschnitt drehten schließlich zunächst wieder die Adler auf und führten nach 49 Minuten mit 3:2. Sechs Minuten vor Ende des dritten Spielabschnitts erzielte schließlich Elmeri Hällfors den 3:3-Ausgleich und erzwang somit eine Overtime und anschließend ein Shootout. In diesem war es Joonas Niemelä, der den entscheidenden Penalty verwandelte. In der Zwischenzeit traf der Finne bereits zum 2:2-Ausgleich.

Zudem feierten die Red Bull Hockey Juniors beim 2:1-OT-Heimsieg gegen die Steel Wings Linz AG den ersten Saisonsieg. Dabei führten die Gäste aus Oberösterreich, nach einem Treffer von Mikael Saha in der 17. Minute, bis fünfeinhalb Minuten vor Ende des dritten Spielabschnitts mit 1:0, ehe die Jungbullen durch Daniel Assavolyuk ausglichen. In der Overtime war es schließlich der Finne Jesse Helander, der in seinem allerersten Alps Hockey League-Spiel die Entscheidung erzielte.

Vizemeister Cortina gegen Meran ohne Probleme

Keine Probleme hatte S.G. Cortina Hafro gegen den HC Meran/o Pircher. Beim 5:1-Heimsieg kehrte der amtierende Vizemeister somit nach der klaren 0:3-Heimniederlage gegen Zell am See am Donnerstag auf die Siegerstraße zurück. Für Meran wiederum war es die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen am Stück. In der Tabelle verbesserte sich SGC auf den siebenten Platz. Nach einer ausgeglichen Anfangsphase ging Cortina in der 16. Minute in Führung. Elf Sekunden vor Ende des ersten Drittels erhöhten sie sogar auf 2:0. Im Mitteldrittel legten die Hausherren drei weitere Treffer nach, aber auch die Gäste aus Südtirol trafen einmal. Den Schlusspunkt setzte Riccardo Lacedelli in der 45. Minute.

Alps Hockey League:

HK RST Pellet Celje – EHC Lustenau 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Referees: BULOVEC, WUNTSCHEK, Arlic, Bergant | Zuseher: 160

Goals HKC: 1:0 Grahut N. (2. Flajs Z. – Bukovec M.), 2:1 Mintautiskis M. (19. Hebar T. – Sotlar J.), 3:1 Sotlar J. (31. Mintautiskis M. – Jakupovic A.), 4:1 Sotlar J. (40./PP1 Cepon M. – Mintautiskis M.)

Goals EHC: 1:1 Moosbrugger L. (5. Wilfan M. – Wennlund M.), 4:2 Johansson M. (50./SH1 Öhrvall H.), 4:3 Wennlund M. (51./PS)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers 4:3/SO (1:1, 0:1, 2:1)

Referees: KUMMER, SCHAUER, Eisl, Telesklav | Zuseher: 621

Goals KEC: 1:0 Urbanek M. (8. Ebner M. – Szabad K.), 2:2 Niemelä J. (42./SH1), 3:2 Maxa A. (49. Kreuter D. – Tröthan R.), 4:3 Niemelä J. (65./SO)

Goals HCU: 1:1 Kaufmann M. (8. Käyrä A.), 1:2 Remolato N. (29. Pisetta T.), 3:3 Hällfors E. (55. Käyrä A. – Goldner L.)

EC-KAC Future Team – EK Die Zeller Eisbären 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)

Referees: HLAVATY, SCHWEIGHOFER, Legat, Preiser | Zuseher: 286

Goal KFT: 1:9 Piuk T. (60. Siftar A. – Klassek T.)

Goals EKZ: 0:1 Ban D. (5. Wilenius T. – Fechtig B.), 0:2 Egger M. (10./PP1 Lahoda A. – Alagic A.), 0:3 Cuma T. (11. Ban D.), 0:4 Paulweber C. (28. Mair P. – Jennes C.), 0:5 Jennes C. (36. Paulweber C. – Cuma T.), 0:6 Widhalm M. (47. Rossmann S. – Egger M.), 0:7 Alagic A. (51./PP2 Lahoda A. – Paulweber C.), 0:8 Jennes C. (52./PP1 Wilenius T. – Huard N.), 0:9 Wilenius T. (53./PP1 Ban D. – Widen F.)

Red Bull Hockey Juniors – Steel Wings LINZ AG 2:1/OT (0:1, 0:0, 1:0)

Referees: BROCK, MEIXNER, Hesina, Kanyo | Zuseher: 104

Goals RBJ: 1:1 Assavolyuk D. (55. Baumann F. – Steffler D.), 2:1 Helander J. (65./OT Steffler D. – Assavolyuk D.)

Goals SWL: 0:1 Saha M. (17. Rappold K.)

HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3/OT (0:2, 0:1, 3:0)

Referees: HOLZER, STEFENELLI, Jäger, Pace | Zuseher: 386

Goals GHE: 1:3 DeLuca A. (47. McGowan B. – Kasslatter H.), 2:3 DeLuca A. (47. Sölva M. – Pitschieler S.), 3:3 DeLuca A. (54. Sölva M. – Linder B.), 3:4 DeLuca A. (61./OT McGowan B.)

Goals WSV: 0:1 Livingston J. (4. Gschliesser F. – Capannelli A.), 0:2 Capannelli A. (7. Niccolai A.), 0:3 Capannelli A. (34. Messner M.)

S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Referees: EGGER, PIRAS, Abeltino, Wiest | Zuseher: 435

Goals SGC: 1:0 Pompanin F. (16. Panciera G.), 2:0 Alvera T. (20. Traversa T. – Zanatta M.), 3:0 Toffoli G. (31 Alvera T.), 4:1 Panciera G. (37. Toffoli G. – Lacedelli G.), 5:1 Lacedelli R. (45. Sanna M.)

Goal HCM: 3:1 Ritchie N. (34./PP1 Gellon D. – Anderson C.)