Alaba soll zum Abschluss der WM-Quali wieder am Feld stehen

Alaba bei Real wieder teilweise im Mannschaftstraining

Freitag, 07. November 2025 | 17:18 Uhr
Alaba soll zum Abschluss der WM-Quali wieder am Feld stehen
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

David Alaba ist bei Real Madrid laut spanischen Medienberichten am Freitag wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Österreichs Teamspieler war seit knapp drei Wochen außer Gefecht, nachdem er sich im Spiel gegen Getafe eine Wadenverletzung zugezogen hatte. Von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wurde Alaba in dieser Woche trotzdem für die abschließenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Zypern (15. November) und Bosnien-Herzegowina (18. November) einberufen.

“Wir müssen schauen, ob es sich bei ihm für das zweite Spiel ausgehen könnte. Er ist noch nicht im Mannschaftstraining, aber die Chance auf einen Einsatz gegen Bosnien besteht auf jeden Fall”, erklärte Rangnick bei der Kadernominierung. Real spielt am Sonntag gegen Rayo Vallecano, die Madrilenen führen aktuell die Tabelle an.

