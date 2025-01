Alaba-Comeback wohl am Sonntag gegen Las Palmas

Von: APA/Reuters

Österreichs Fußball-Star David Alaba wird voraussichtlich am Sonntag im Heimspiel von Real Madrid gegen Las Palmas sein Pflichtspiel-Comeback nach 13 Monaten Pause feiern. Der Wiener war zuletzt in einem Testmatch 40 Minuten im Einsatz. “Es geht ihm gut, das Knie hat gut reagiert, aber natürlich braucht er noch Rhythmus. Er wird morgen nicht beginnen, doch er könnte Einsatzminuten bekommen”, sagte Real-Coach Carlo Ancelotti am Samstag.

Alaba hatte sich am 17. Dezember 2023 eine schwere Knieverletzung zugezogen.