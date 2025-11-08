Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba gegen Rayo Vallecano wieder im Kader von Real Madrid
Alaba gegen Rayo Vallecano wieder im Kader von Real Madrid

Samstag, 08. November 2025 | 16:01 Uhr
Von: apa

David Alaba kehrt für das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Rayo Vallecano in den Kader von Real Madrid zurück. Das bestätigte Spaniens Fußball-Rekordmeister am Samstag. Alaba hatte am 19. Oktober eine Wadenverletzung erlitten und seither kein Spiel mehr absolviert. Seine Genesung ist auch eine gute Nachricht für das ÖFB-Team, das am kommenden Samstag auf Zypern und am darauffolgenden Dienstag gegen Bosnien um das WM-Ticket kämpft. Für das Zypern-Match ist Alaba gesperrt.

