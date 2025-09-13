Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba-Saisondebüt für Real bei 2:1 gegen Real Sociedad
Samstag, 13. September 2025 | 18:18 Uhr
Mbappe und seine Real-Kollegen jubelten über Sieg in San Sebastian
APA/APA/AFP/ANDER GILLENEA
Von: apa

David Alaba hat am Samstag seinen ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison für Real Madrid absolviert. Österreich Fußball-Nationalteamkapitän wurde beim 2:1-Auswärtssieg der “Königlichen” gegen Real Sociedad in der 88. Minute eingewechselt. Für Real war es im vierten Match dieser Liga-Spielzeit der vierte Sieg. Kylian Mbappe (12.) und Arda Güler (44.) erzielten bei einem Gegentor von Mikel Oyarzabal (56./Elfmeter) die Treffer für die Gäste.

Alabas Konkurrent auf der halblinken Innenverteidiger-Position, Dean Huijsen, sah in der 32. Minute die Rote Karte.

