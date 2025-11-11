Aktuelle Seite: Home > Sport > Alcaraz besiegt bei Turiner ATP Finals auch Fritz
Carlos Alcaraz steht nach seinem 2. Sieg knapp vor der fixen Nummer 1

Alcaraz besiegt bei Turiner ATP Finals auch Fritz

Dienstag, 11. November 2025 | 23:36 Uhr
Carlos Alcaraz steht nach seinem 2. Sieg knapp vor der fixen Nummer 1
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: apa

Der Spanier Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres in Turin auch sein zweites Match gewonnen. Der 22-Jährige besiegte den US-Amerikaner Taylor Fritz am Dienstag 6:7(2),7:5,6:3. Am Donnerstag trifft er in der Gruppe Jimmy Connors auf Lorenzo Musetti. Der Italiener holte beim 7:5,3:6,7:5 gegen den noch sieglosen Alex de Minaur den ersten Sieg. Ein Sieg des Australiers hätte Alcaraz bereits ins Halbfinale gehievt.

Der als Nummer sechs gesetzte Vorjahresfinalist Fritz hielt im ersten Satz nach frühem Break und Rebreak hervorragend mit Alcaraz mit, auch sein Aufschlag verhalf ihm zum klaren Gewinn des Tiebreaks. Der Favorit hatte im Eröffnungsdurchgang sechs Breakbälle abzuwehren und mehr davon im 14 Minuten dauernden fünften Spiel des zweiten Satzes. Fritz ließ diese Chancen aber aus und musste das zwölfte Game des Satzes selbst abgeben, womit es Satzgleichstand gab. In der Entscheidung war der Iberer überlegen, das entscheidende Break im 2:48-Std.-Match gelang ihm zum 4:2.

Alcaraz benötigt beim mit 15,5 Mio. Dollar dotierten Abschlussturnier damit noch einen Sieg – entweder gegen Musetti oder im Halbfinale -, um per Jahresende fix die Nummer eins der Weltrangliste sein. Verfolger Jannik Sinner bleibt nur noch die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung und einen ab jetzt erfolglosen Alcaraz. Sinner hatte am Montag den Kanadier Felix Auger-Aliassime besiegt, am Mittwoch (nicht vor 20.30 Uhr) geht es in einer Neuauflage des Wien-Finales und des Paris-Halbfinales gegen den Deutschen Alexander Zverev.

Alcaraz blickt einem großen Tag beim Gruppen-Finale entgegen

“Ich habe im ersten Satz nicht gut gespielt, er (Fritz, Anm.) dafür wirklich komfortabel. Ich bin daher froh, dass ich noch einen Weg zum Sieg gefunden habe”, zog Alcaraz über das Match gegen Fritz Bilanz, und blickte auch schon voraus: “Gegen Musetti wird es für mich ein großes Match, da ich Nummer eins bleiben kann. Ich hoffe, dass mir die Nerven keinen Streich spielen. Es wird ein großer Tag für mich.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
144
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
137
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
48
Pitbull-Angriff in Bozen
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Kommentare
36
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
FedMining
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 