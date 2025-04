Alcaraz im Monte-Carlo-Viertelfinale, Ruud, Draper out

Alcaraz steht in Monte Carlo im Viertelfinale

Von: apa

Carlos Alcaraz hat am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo locker das Viertelfinale erreicht, dafür sind einige Favoriten ausgeschieden. Der als Nummer zwei gesetzte Spanier besiegte den deutschen Qualifikanten Daniel Altmaier 6:3,6:1. Für die Nummern vier und fünf, Vorjahresfinalist Casper Ruud und Wien-Sieger Jack Draper, kam jeweils in drei Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin respektive den Spanier Alejandro Davidovich Fokina das Aus.

Nach der Auftaktniederlage von Alexander Zverev (GER-1) war bereits festgestanden, dass der aktuell wegen Dopings gesperrte Jannik Sinner (ITA) nach seiner Sperre in Rom als weiterhin Weltranglisten-Erster zurückkommen wird. Zverev könnte im Falle eines Titelgewinns von Alcaraz an der Côte d’Azur vom Spanier auf Platz drei verdrängt werden. Souverän weitergekommen ist der als Nummer 6 gesetzte Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hofft nach 2021, 2022 und im Vorjahr auf seinen vierten Titel im Monte Carlo Country Club.