Aktuelle Seite: Home > Sport > Alcaraz nach Sinner-Intermezzo wieder Weltranglistenerster
Wechselspiel von Carlos Alcaraz/l. und Jannik Sinner am Ranking-Thron

Alcaraz nach Sinner-Intermezzo wieder Weltranglistenerster

Montag, 10. November 2025 | 11:52 Uhr
Wechselspiel von Carlos Alcaraz/l. und Jannik Sinner am Ranking-Thron
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/SARAH STIER
Schriftgröße

Von: apa

Nur eine Woche nach der Wachablöse durch Jannik Sinner ist Carlos Alcaraz zurück an der Tennis-Weltranglistenspitze. Da die Punkte der ATP Finals 2024 schon aus der Wertung gefallen sind, liegt der Spanier nun satte 1.050 Zähler vor dem Italiener. Alcaraz braucht diese Woche bei den Finals in Turin noch mindestens zwei Matchsiege, um die Nummer-1-Position fix bis zum Jahresende zu behalten. Für Sinner ist für eine allfällige Rückeroberung der Turniersieg Voraussetzung.

Bei den Frauen ist die Punktejagd nach den WTA Finals für heuer so gut wie abgeschlossen. Riad-Finalistin Aryna Sabalenka liegt trotz ihrer Finalniederlage gegen Jelena Rybakina klar voran, die Belarussin hat auf die Polin Iga Swiatek fast 2.500 Zähler Vorsprung. Die US-Amerikanerin Coco Gauff nimmt Rang drei ein, Rybakina rückte auf Position fünf vor. In den Top Ten stehen fünf Osteuropäerinnen und vier US-Amerikanerinnen sowie die Italienerin Jasmine Paolini.

Julia Grabher ist als beste Österreicherin 92. Sinja Kraus als 105. und Lilli Tagger als 153. stehen ebenso auf einem Karrierehoch wie Filip Misolic bei den Männern als 80. Jurij Rodionov nimmt in der Woche vor dem Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien Platz 160, Lukas Neumayer Rang 188 ein. Zum Vergleich: Lorenzo Musetti als Italiens Einzel-Führungsspieler für das Team-Duell ist Neunter, Flavio Cobolli 22. und Matteo Berrettini 59. Doppel-Spezialist Lucas Miedler steht als 23. so hoch wie noch nie.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
51
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
43
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
38
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
31
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Kommentare
23
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 