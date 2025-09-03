Aktuelle Seite: Home > Sport > Alcaraz stürmt ins US-Open-Halbfinale – Nun wartet Djokovic
Carlos Alcaraz hat die Chance auf die Weltranglisten-Spitze

Alcaraz stürmt ins US-Open-Halbfinale – Nun wartet Djokovic

Mittwoch, 03. September 2025 | 06:02 Uhr
Carlos Alcaraz hat die Chance auf die Weltranglisten-Spitze
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CLIVE BRUNSKILL
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/da

Carlos Alcaraz hat im Viertelfinale der Tennis-US-Open keine Probleme gehabt und bleibt im Turnierverlauf ohne Satzverlust. Der Weltranglistenzweite besiegte den Tschechen Jiri Lehecka 6:4,6:2,6:4 und trifft nun am Freitag auf Novak Djokovic. Serbiens Altmeister schlug den Amerikaner Taylor Fritz 6:3,7:5,3:6,6:4. Die US-Hoffnung bei den Frauen bleibt Jessica Pegula, sie kam gegen die Tschechin Barbora Krejcikova weiter. Nächste Gegnerin ist die topgesetzte Aryna Sabalenka.

Kommt Alcaraz beim letzten Major des Jahres zumindest gleich weit wie Jannik Sinner, würde er den Südtiroler an der Weltranglistenspitze ablösen. “Es ist schwierig, nicht darüber nachzudenken”, sagte der Iberer beim Siegerinterview. Lächelnd kündigte er an, an seinen nächsten beiden spielfreien Tagen den Tennisschläger auch mal gegen den Golfschläger zu tauschen. Seinen nach 1:56 Std. fixierten Sieg hatte er mit einem imaginären Golfschlag gefeiert.

In den ersten beiden Sätzen raubte Alcaraz Lehecka mit schnellen Breaks jeweils in den ersten Spielen die Hoffnung. Im dritten Satz war der Aufschlagverlust des Tschechen zum 5:4 für Alcaraz die Entscheidung. Im Juni bei einem Dreisatz-Finalsieg in Queen’s und davor im Februar in Doha bei einer Dreisatzniederlage war der 22-jährige Alcaraz von dem eineinhalb Jahre älteren Lehecka hart gefordert worden.

Djokovic erneut US-Schreck

Der auf Position 7 gesetzte Djokovic schaltete mit Fritz die Nummer 4 des Turniers aus. Der 38-Jährige darf in New York damit weiter seinen 25. Grand-Slam-Rekordtitel anpeilen. Nach einem starken Beginn kam Djokovic im ersten Satz unter Druck, konnte diesen aber ebenso holen wie den zweiten. Fritz zeigte sich danach beim Aufschlag verbessert und verkürzte, das Comeback wollte dem letzten Amerikaner im Feld aber nicht gelingen. Djokovic verwertete nach 3:24 Stunden seinen dritten Matchball per Doppelfehler seines Gegners. Die Bilanz des Serben gegen amerikanische Kontrahenten in Flushing Meadows steht nun bei 16:0.

Pegula ebenso noch ohne Satzverlust

Vorjahresfinalistin Pegula, als Nummer vier gesetzt, gewann gegen die ungesetzte Tschechin Krejcikova 6:3,6:3. Um den Finaleinzug geht es für die 31-Jährige am Donnerstag in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Aryna Sabalenka. Die belarussische Titelverteidigerin kam ohne Gegenwehr weiter, da ihre Gegnerin Marketa Vondrousova aufgrund einer Knieverletzung nicht antreten konnte. Die Tschechin hatte sich die Blessur im Training Stunden davor zugezogen. Nach den verlorenen Endspielen bei den Australian Open und den French Open strebt Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr an.

Pegula hatte vor den US Open im Juli und August bei vier Turnierteilnahmen inklusive Wimbledon nur zwei Matches gewonnen, hat in bisherigen fünf in New York gespielten Matches aber noch keinen Satz abgegeben. “Es ist verrückt”, meinte die Weltranglisten-Vierte. “Vor zehn Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass ich einmal so gut sein werde, um in diese Sphären eines Grand Slams vorzustoßen. Aber ich schätze, ich bin es.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
115
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
113
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
91
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 