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Alcaraz vor Rückkehr

Alcaraz vor möglichem Comeback in Cincinnati

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 12:51 Uhr
Alcaraz vor Rückkehr
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
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Von: apa

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz könnte Mitte August in Cincinnati sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause geben. Der 23-jährige Titelverteidiger steht laut Angaben des Veranstalters auf der Teilnehmerliste des Masters-Turniers. Alcaraz hat wegen einer Handgelenksverletzung seit April kein Turnier bestritten. Der Gewinner von sieben Major-Turnieren ist in der Weltrangliste hinter Jannik Sinner und Alexander Zverev aktuell Dritter.

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