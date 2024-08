Alcaraz will Jahr als Nummer eins der Welt beenden

Von: APA/Reuters

Nach dem verpassten Olympiasieg hat Carlos Alcaraz bereits das nächste große Ziel ins Visier genommen. Der Spanier möchte das Jahr unbedingt als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste abschließen. “Das ist eines meiner Hauptziele ab sofort”, verlautete der 21-Jährige. Aktuell ist der Gewinner der French Open und von Wimbledon mit 7.950 Punkten auf Rang drei zu finden, davor liegen nur der Südtiroler Jannik Sinner (8.770) und der serbische Olympiasieger Novak Djokovic (8.460).

Im Race für das Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler ist Alcaraz Zweiter, nur 450 Punkte hinter Sinner. “Natürlich ist es immer mein Ziel, die Nummer eins zu sein, und das Race ist auch ein wichtiges Ranking für mich. Wenn du da am Ende des Jahres vorne bist, schaut es im Ranking meist ähnlich aus. Ich konzentriere mich voll darauf”, sagte der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner. In dieser Woche ist das beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati der Fall. Alcaraz hat dort wie auch Sinner ein Auftakt-Freilos, Djokovic sagte seine Teilnahme nach dem Olympiatriumph hingegen ab.

Vergangenes Jahr hatte Alcaraz in einem an Spannung nicht zu überbietenden Endspiel von Cincinnati gegen Djokovic mit 7:5,6:7(7),6:7(4) verloren. Auch nicht im Einsatz ist Österreichs bester Akteur Sebastian Ofner, der hofft rechtzeitig bis zu den US Open fit zu werden. Im Ranking fiel der Steirer um zwei Ränge auf Position 58 zurück.