Alcaraz zum dritten Mal en suite im Wimbledon-Endspiel

Von: apa

Carlos Alcaraz steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel der All England Tennis Championships in Wimbledon. Der spanische Weltranglisten-Zweite besiegte am Freitag im ersten Halbfinale den als Nummer fünf gereihten US-Amerikaner Taylor Fritz 6:4,5:7,6:3,7:6(6) und geht mit erst 22 nicht nur auf den Wimbledon-Hattrick, sondern auch auf den sechsten Major-Sieg los. Sein Gegner wurde im Anschluss zwischen dem topgesetzten Jannik Sinner und Superstar Novak Djokovic ermittelt.

“Es war ein wirklich schwieriges Match wie immer gegen Taylor. Ich bin sehr glücklich. Es ist nicht einfach mit dem Druck in einem Semifinale umzugehen, auch als Taylor im vierten Satz bei 6:4 im Tiebreak auf den Satzausgleich aufgeschlagen hat”, zeigte sich Alcaraz nach seinem dritten Sieg im dritten Duell mit Fritz erleichtert. Der French-Open-Sieger hat nun schon 24 Matches in Folge gewonnen.

Alcaraz wollte so viel wie möglich von Sinner-Djokovic sehen

Fritz hätte den Favoriten in einen fünften Durchgang zwingen können. Doch Alcaraz behielt die Nerven und wehrte diese Chancen ab und nutzte gleich seinen ersten Matchball zum 8:6 im Tiebreak und damit zum Sieg nach 2:49 Stunden.

Vor den Augen von u.a. den Schauspielstars Leonardo DiCaprio und Rami Malek entwickelte sich ein weiteres hochklassiges Match. Alcaraz schwächelte nur im Finish des zweiten Satzes. An das Finale wollte Alcaraz zunächst noch gar nicht denken, meinte er im Court-Interview. “Ich möchte den Moment genießen und werde mir so viel wie möglich vom Halbfinale anschauen”, sagte er lächelnd. Sinner gegen Djokovic, das sei eines der aufregendsten Duelle, das es im Moment auf der Tour zu sehen gebe.

Hitze verlangt auch Publikum viel ab

Bemerkenswert war auch, dass die für Wimbledon ungewöhnliche Hitze von über 30 Grad schon wieder für mehrere medizinische Zwischenfälle im Publikum und damit Unterbrechungen sorgte. Fritz holte Wasser aus der Kühlbox, das ein Ballbub Richtung Tribüne brachte. Bei einem anderen Vorfall musste eine Frau gestützt von der Tribüne gebracht werden. Die Partie konnte jeweils nach wenigen Minuten Pause fortgesetzt werden. Schon im Frauen-Halbfinale am Vortag hatte man mehrmals aus demselben Grund pausieren müssen.