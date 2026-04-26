Aktuelle Seite: Home > Sport > Alex Marquez beendete MotoGP-Siegesserie von Bezzecchi
Alex Marquez dominierte sein Heimrennen

Alex Marquez beendete MotoGP-Siegesserie von Bezzecchi

Sonntag, 26. April 2026 | 16:29 Uhr
Alex Marquez dominierte sein Heimrennen
APA/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Schriftgröße

Von: APA/sda

Der Spanier Alex Marquez hat am Sonntag wie im Vorjahr beim MotoGP-WM-Lauf von Jerez de la Frontera einen Heimsieg gelandet. Der Ducati-Fahrer setzte damit dem Aprilia-Siegeszug von Marco Bezzecchi ein Ende. Dieser hatte davor saisonübergreifend fünf Rennen in Serie als Erster beendet, diesmal wurde er Zweiter. So baute der Italiener aber den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus. Dritter im Rennen wurde mit VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ein weiterer Italiener.

Alex Marquez hatte gleich nach Beginn seinen Bruder und Markenkollegen Marc Marquez an der Spitze abgelöst, kurz darauf schon in der zweiten Runde schied der am Vortag im Sprint siegreiche Pole-Position-Mann durch einen Sturz aus. In einer Kurve hatte das Vorderrad zu wenig Haftung. Das aus dem Spanier Pedro Acosta und dem Südafrikaner Brad Binder bestehende KTM-Duo musste sich mit den Rängen zehn und elf zufriedengeben. Als Achter besser schnitt der Italiener Enea Bastianini auf einer KTM-Tech3 ab.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
95
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Kommentare
22
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 