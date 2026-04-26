Alex Marquez beendete MotoGP-Siegesserie von Bezzecchi

Von: APA/sda

Der Spanier Alex Marquez hat am Sonntag wie im Vorjahr beim MotoGP-WM-Lauf von Jerez de la Frontera einen Heimsieg gelandet. Der Ducati-Fahrer setzte damit dem Aprilia-Siegeszug von Marco Bezzecchi ein Ende. Dieser hatte davor saisonübergreifend fünf Rennen in Serie als Erster beendet, diesmal wurde er Zweiter. So baute der Italiener aber den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus. Dritter im Rennen wurde mit VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ein weiterer Italiener.

Alex Marquez hatte gleich nach Beginn seinen Bruder und Markenkollegen Marc Marquez an der Spitze abgelöst, kurz darauf schon in der zweiten Runde schied der am Vortag im Sprint siegreiche Pole-Position-Mann durch einen Sturz aus. In einer Kurve hatte das Vorderrad zu wenig Haftung. Das aus dem Spanier Pedro Acosta und dem Südafrikaner Brad Binder bestehende KTM-Duo musste sich mit den Rängen zehn und elf zufriedengeben. Als Achter besser schnitt der Italiener Enea Bastianini auf einer KTM-Tech3 ab.