Aktuelle Seite: Home > Sport > Alex Marquez gewinnt MotoGP-Rennen in Sepang vor Acosta
Das Siegerpodest der MotoGP in Sepang

Alex Marquez gewinnt MotoGP-Rennen in Sepang vor Acosta

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 09:33 Uhr
Das Siegerpodest der MotoGP in Sepang
APA/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Schriftgröße

Von: apa

In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez hat Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM gefeiert. Der Gresini-Pilot gewann mit 2,676 Sek. Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schaffte. Dritter in Malaysia wurde sein spanischer Landsmann Joan Mir. Pole-Sitter und Sprint-Sieger Francesco Bagnaia schied drei Runden vor Schluss auf Platz drei liegend wegen eines Reifenschadens aus.

Bereits in der zweiten Runde schnappte sich Marquez Bagnaia und fuhr in der Folge einen souveränen Sieg heraus. “Ich war in dem Moment klug genug, den Angriff zu setzen und aggressiv zu sein, als es nötig war. Ich habe die Situation gesehen und wusste: Das ist der Schlüssel”, sagte Marquez, der am Freitag noch zweimal gestürzt war. Neben Acosta fuhren auch Enea Bastianini (7.) und Brad Binder (9.) Punkte für KTM ein. Der als Weltmeister feststehende Marc Marquez hat seine Saison bereits verletzungsbedingt beendet.

Entwarnung nach schwerer Kollision in Moto3

Die Moto3 wurde indes von einer schweren Kollision überschattet. Der Schweizer Noah Dettwiler musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden. Noch vor dem Rennstart schien Dettwiler ein Problem mit seiner KTM zu haben und fuhr in langsamer Fahrt am Streckenrand, als ihm Weltmeister Jose Antonio Rueda mit voller Wucht ins Heck krachte.

Laut offiziellen Angaben sind beide Fahrer bei Bewusstsein. KTM-Rennmanager Jens Hainbach gab Entwarnung, Dettwiler habe “eine schwere Gehirnerschütterung und vielleicht auch noch einen Knochenbruch an der Hand, aber anscheinend nichts wirklich Dramatisches”, sagte Hainbach auf ServusTV.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
68
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
51
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
48
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 