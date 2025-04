Alex Tabarelli bleibt Südtirols CONI-Präsident

Von: mk

Bozen – Alex Tabarelli bleibt Präsident des Olympischen Komitees Südtirol. Der 66-jährige Sportjournalist aus St. Pauls wurde in seinem Amt an der Spitze des CONI bestätigt. Im Vorstand sitzen künftig auch Elisabetta Ticcò, Richard Weißensteiner und Walter Taranto als Vertreter der Fachsportverbände, Gabriella Dalla Lana und Orlando Prini für die Sportorganisationen sowie der Athleten-Vertreter Stefano Podini und der Trainer-Vertreter Roland Brenner.

26 der insgesamt 37 Fachsportverbände waren am Samstag bei der Wahl im Saal des „Haus des Sports“ in Bozen anwesend. Tabarelli, der die letzten vier Jahre schon Präsident des Südtiroler CONI war, war einziger Kandidat für das Präsidentenamt und wurde darin bestätigt.

„Mit der Winter-Olympiade im kommenden Jahr, wo auch in Südtirol erstmals Olympia-Medaillen vergeben werden, steht uns die wichtigste Veranstaltung in der Südtiroler Sportgeschichte bevor. Ich freue mich, auch die nächsten vier Jahre mit meinen Ausschuss-Mitgliedern zusammenarbeiten zu dürfen. Wir müssen in diesen Jahren unbedingt wichtige Strukturen in den Städten Bozen und Meran errichten. In Dörfern sind wir ohnehin schon Weltklasse aufgestellt, mit Anlagen, die international überall mithalten können“, so die Worte von Tabarelli.

Im Vorstand bestätigt wurden Richard Weißensteiner, Elisabetta Ticcò, Gabriella Dalla Lana, Orlando Prini, Stefano Podini sowie Roland Brenner. Neu im Ausschuss ist hingegen der Präsident des Schwimmverbandes Walter Taranto, der den Platz von Bruno Cappello einnimmt.