Algund feiert ein goldenes Jubiläum

Algund – Ein goldenes Minigolf-Jubiläum gibt es am kommenden Wochenende in Algund. Der AMV Algund/Raiffeisen, der am 18. Februar 1971 von Peter Kirchlechner, Richard Fabi, Klaus Köcher, Franz Waldner und Elmar Kofler, alle fünf mit damaligem Wohnsitz in Meran, gegründet wurde und im letzten Jahr sein 50-jähriges Vereins-Bestehen gefeiert hat, veranstaltet von Freitag bis Sonntag auf der Eternit-Anlage beim Minigolf-Treff in der Sportzone Algund zum 50. Mal das internationale Miniaturgolfturnier um die Raiffeisen-Wandertrophäe.

Zweimal musste das Jubiläumsturnier in Algund wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. In diesem Jahr kann es endlich stattfinden. 130 Teilnehmer aus vier Ländern werden erwartet. Der Austragungsmodus des Algunder Turniers ist einmalig und sorgt jedes Jahr für Hochspannung bis zum Schluss. 39 Mal wurde das älteste Minigolfturnier Südtirols auf der Hotel-Anlage des Kur- und Sporthotels Des Alpes in Algund ausgetragen.

Das 40. Turnier fand bereits auf der neuen Eternit-Anlage auf dem Festplatz in Algund statt. Die letzten neun Auflagen sind dann auf den Eternit-Bahnen in der Sportzone Algund über die Bühne gegangen. Am Freitag und Samstag gibt es ab 10.00 Uhr für die Gruppe A und Gruppe B jeweils vier Vorrunden. Die Hälfte der Teilnehmer und Schlaggleichen qualifizieren sich in jeder Kategorie für die zwei Zwischenrunden, die am Sonntag um 9.00 Uhr beginnen.

Zwei Endrunden bestreiten dann 50 Prozent der Teilnehmer in jeder Kategorie und zum Schluss gibt es dann noch ein Superfinale mit den drei Erstplatzierten und Schlaggleichen in jeder Kategorie. „Es freut mich ganz besonders, dass wir endlich zwei Jahre später als vorgesehen, die Jubiläumsauflage unseres Turniers veranstalten können. Es ist für mich eine große Ehre, alle Teilnehmer am 50. internationalen Miniaturgolfturnier in Algund als Präsident begrüßen zu dürfen. Mein Team und ich werden alles daran setzen, das Turnier so gut wie möglich über die Bühne zu bringen“, sagt Roland Brunello, der dem MV Algund/Raiffeisen seit 2006 als Präsident vorsteht.

15 Mal hat der AMV Algund/Raiffeisen bei seinem Heimturnier die Mannschaftswertung gewonnen, das letzte Mal 2018. Den letzten Mannschaftssieg in Algund holte sich aber 2019 der MGC Seis. Die Eisacktaler starten daher als Pokalverteidiger der Raiffeisen-Wandertrophäe.

Bereits am Donnerstag wird auf der Filz-Anlage beim Minigolf-Treff in der Sportzone Algund zum neunten Mal die 3 D Filz-Challenge ausgetragen. Rund 60 bis 70 Teilnehmer werden erwartet. 2 internationale Miniaturgolf-Turniere haben in Naturns und Lana bereits an den letzten zwei Wochenenden stattgefunden. Beim 40. Jubiläumsturnier gewann der SSV Naturns zum 19. Mal die St. Prokulus-Trophäe im Mannschaftswettbewerb. Der Naturnser Andreas Dall‘Acqua wurde Herren-Sieger. Beim 41. internationalen Miniaturgolfturnier in Lana triumphierten ebenso die Gastgeber. Der SV Lana/Raika holte zum 15. Mal die große Sütirol-Trophäe im Mannschaftswettbewerb und der Lokalmatador Hannes Laimer gewann zum vierten Mal die kleine Südtirol-Trophäe für das beste Ergebnis aller Teilnehmer.