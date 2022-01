Alle jagen die Weltmeister

Umhausen – Am kommenden Wochenende vom 14. bis 16. Januar 2022 steht in Umhausen (AUT) die zweite Etappe des FIL Weltcups im Rennrodeln auf Naturbahn auf dem Programm. Zum Auftakt am vergangenen Sonntag hatten sich in allen drei Kategorien (Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Doppelsitzer) die amtierenden Weltmeister durchgesetzt.

Lokalmatador Thomas Kammerlander ist auf seiner Heimbahn eine Macht. Die letzten drei Rennen auf der „Grantau“-Bahn hat „Kammi“ gewonnen. Bei seinem letzten Sieg am vergangenen Sonntag hatte der Weltmeister das Glück auf seiner Seite, er setzte sich hauchdünn um 0,08 Sekunden gegen Alex Gruber (ITA) und um 0,21 Sekunden gegen Michael Scheikl (AUT) durch.

Bei den Damen ging der Sieg beim Saisonauftakt an Evelin Lanthaler (ITA). Die Weltmeisterin holte ihren 33. Weltcupsieg mit einem Vorsprung von 1,09 Sekunden auf Juniorenweltmeisterin Lisa Walch (AUT), Dritte wurde Michelle Diepold (AUT).

Auch im Rennen der Doppelsitzer setzten sich die amtierenden Weltmeister durch: Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) holten sich mit Bestzeit in beiden Läufen ihren 66. Weltcupsieg, dahinter folgten Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) und Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT).

Alle drei Rennen am Samstag und Sonntag werden wieder im Livestream auf der Homepage des Rennrodelverbandes unter https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn übertragen.

Programm zweiter FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn, Umhausen (AUT)

Freitag, 14. Januar

9.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer

anschl. Nationentraining Doppelsitzer

Samstag, 15. Januar

10.00 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen

11.00 Uhr: erster Wertungslauf Doppelsitzer

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen (anschl. Blumenzeremonie)

12.45 Uhr: Finallauf Doppelsitzer (anschl. Blumenzeremonie)

anschl. Siegerehrung Einsitzer Damen und Doppelsitzer

Sonntag, 16. Januar

10.00 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren (anschl. Blumenzeremonie)

anschl. Siegerehrung Einsitzer Herren und Teambewerb