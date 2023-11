Alle Neune, Bozen siegt weiter

Bozen – Im heutigen Match in der Sparkasse Arena standen sich die beiden Tabellennachbarn HCB Südtriol Alperia und HC Tiwag Innsbruck gegenüber. Mit einem hart erkämpften 4:2 Erfolg hielten die Weißroten einen direkten Gegner für einen Platz unter den Top Six auf Distanz. Matchwinner der Begegnung waren Mike Halmo (MVP) mit zwei Toren und zwei Assist, während Dustin Gazley zwei Treffer beisteuerte.

Das Match. Alle Mann an Bord meldete Coach Glen Hanlon, auch Felicetti war heute wieder mit dabei, im Tor bot er Svedberg auf. Frank & Co. überraschten die Innsbrucker mit einem überfallartigen Start und hatten gleich mehrere Chancen auf den Führungstreffer, vor allem bei einem 3:1 Konter des Trios Miceli-Mantenuto Frigo, letzterer schob die Scheibe in die Fanghand von Buitenhuis. In der Folge scheiteretn auch Alberga und Sikura, während es Valentine mit zwei Schüssen aus der zweiten Linie versuchte. Nach fünf Minuten hatten die Weißroten ihr Pulver verschossen und die Gäste kamen immer besser ins Spiel: Svedberg verhinderte mit einigen starken Paraden gegen Green, Mader, Ulmer und Shaw eine Tiroler Führung, die beim ersten Powerplay der Begegnung vergeblich gegen ein starkes Penalty Killing der Bozner anrannten. In der letzten Minute entwickelte sich hinter dem Kasten von Svedberg eine wüste Rauferei, wobei sich insbesondere Lattner und Di Perna hervortaten: als Folge füllte sich die Strafbak mit je drei Spielern pro Team.

Die Stadionuhr hatte noch nicht die erste Umdrehung vollendet, als die Gäste in Führung gingen: Ausgangspunkt war ein Scheibenverlust eines weißroten Verteidigers, dann stimmte die Zuordnung nicht und Mackin legte für den freistehenden Green im Slot auf, der nur mehr den Schäger hinhalten mußte. Die Antwort der Foxes ließ lange auf sich warten, Miceli scheiterte zweimal hintereinander an Buitenhuis, die Versuche von Ford und Valentine endeten ebenfalls ergebnislos. Auch ein Powerplay kam den Weißroten nicht zur Hilfe, erst gegen Ende des zweiten erzielte Halmo freistehend im Slot nach Querpass von Gazley den umjubelten Ausgleich.

Im Schlussbaschnitt gingen die Talferstädter nach vier Minuten in Führung: Halmo bediente Gazley mit einem Rückpass im Slot, dieser zielte zuerst neben das Gehäuse, die Scheibe prallte von der Bande zurück und diesmal drückte sie die #10 über die Torlinie. Bozen überstand eine Überzahl der Tiroler schadlos , vergab zwei gute Möglichkeiten durch Sikura und Halmo, der sich anschließend rehabilitierte: mit einem Hammerschuss aus dem Bullykreis ließ er Buitenhuis keine Chance. Eine Minute später vertändelte Miglioranzi die Scheibe vor dem eigenen Tor, Green sagte danke und versenkte sie im Kasten von Svedberg. Innsbruck drängte nun vehemenet auf den Ausgleich, Bozen wankte, kapitulierte aber nicht: Roy und Green vernebelten zwei 100%-ige auf den Ausgleich. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff nahm Innsbrucks Coach O’Keefe ein Timeout und brachte den sechsten Feldspieler: nach einer Abwehr von Svedberg gegen Shaw eroberte Halmo den Puck, schickte Gazley auf die Reise, der mit einem Schuss ins verwaiste Innsbrucker Gehäuse die Tücher ins Trockene brachte.

Frank & Co. sind bereits am Sonntag wieder im Einsatz: um 16:00 Uhr sind die Bemer Pioneers Vorarlberg in der Sparkasse Arena zu Gast. Das Spiel findet im Zeichen des Family Day supported by Athesia & Avanti statt.

HCB Südtirol Alperia – HC Tiwag Innsbruck 4:2 (0:0 – 1:1 – 3:1)

Die Tore: 20:34 Gordon Green (0:1) – 37:00 PP1 Mike Halmo (1:1) – 44:18 Dustin Gazley (2:1) – 52:10 PP1 Mike Halmo (3:1) – 53:27 Gordon Green (3:2) – 58:29 EN Dustin Gazley (4:2)

Schiedsrichter: Berneker/Nikolic M. – Mantovani/Sparer

PIM: 10:12

Torschüsse: 24:23

Zuschauer: 2724