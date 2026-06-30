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Trainingsbesprechung in Santa Barbara

Alle ÖFB-Spieler zwei Tage vor Spanien-Duell im Teamtraining

Dienstag, 30. Juni 2026 | 22:07 Uhr
Trainingsbesprechung in Santa Barbara
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Dienstag, zwei Tage vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien, in Vollbesetzung trainiert. Alle 26 Kaderspieler standen zu Mittag (Ortszeit) im Harder Stadium in Santa Barbara auf dem Trainingsplatz. Die ÖFB-Auswahl hält am Mittwochvormittag auch ihr Abschlusstraining für die Partie in Santa Barbara ab, nach dem Mittagessen geht es mit dem Bus ins rund zwei Stunden entfernte Los Angeles.

Es wird die letzte Einheit im Teamquartier, in das die Österreicher danach auch bei einem Aufstieg nicht mehr zurückkehren würden. Sollte David Alaba und Co. die Überraschung gegen den Europameister Spanien gelingen, würden sie laut ÖFB-Angaben bereits am Freitag nach Dallas weiterreisen, wo am Montag (21.00 Uhr MESZ) das Achtelfinale gegen Portugal oder Kroatien auf dem Programm stehen würde.

Abschiedsfoto und Geburtstagstorte

Die Österreicher hatten ihr Quartier an der kalifornischen Pazifikküste am 4. Juni bezogen und waren zwischen den bisherigen WM-Spielen immer dorthin zurückgekehrt. Vor dem Start der vorletzten Einheit im Harder Stadium gab es ein Gruppenfoto aller ÖFB-Spieler und -Betreuer mit Mitarbeitern der University of California Santa Barbara (UCSB), die sie im Trainingsbetrieb am Campus unterstützt hatten. Bei der Ankunft des Teambusses wurde über die Lautsprecher “I am from Austria” eingespielt.

Bereits am Montag beim Abendessen hatte Teamchef Ralf Rangnick von Kapitän Alaba seine Torte zum 68. Geburtstag überreicht bekommen. Eine herzliche Umarmung gab es auch von Ersatzkapitän Marko Arnautovic. Aus den Händen von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold und ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel erhielt Rangnick, der seinen Vertrag kurz vor Turnierstart für die EM-Quali-Kampagne für 2028 verlängert hat, ein Erinnerungsbild.

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