Alle Teams für den Oswald von Wolkenstein-Ritt stehen fest

Seiser Alm – Im Labyrinth auf dem „Matzbödele“ in Seis am Schlern ging es heute um die letzten Tickets für den 41. Oswald von Wolkenstein-Ritt, der in zwei Wochen am Sonntag, 26. Mai über die Bühne gehen wird. Die Mannschaft Kastelruth Seis erzielte dabei in 1.35,27 Minuten die Tagesbestzeit.

24 Viererteams „ritterten“ in der traditionellen Vorausscheidung um die 17 verbleibenden Startplätze beim diesjährigen Oswald von Wolkenstein-Ritt, an dem insgesamt 36 Mannschaften teilnehmen dürfen – 19 von diesen sind bereits gesetzt. Es war eine äußerst knappe und spannende Entscheidung, in der die Mannschaft von Kastelruth Seis am besten mit den Tücken des Labyrinths zurechtkam. Konrad Gasslitter, Andreas Gasslitter, Jutta Gasslitter und Max Burkia bewältigten den anspruchsvollen Hindernis-Parcours in 1.35,27 Minuten und ließen damit die gesamte Konkurrenz hinter sich.

Rang zwei in der Qualifikation belegte die Mannschaft Kastelruth Dorf, die sich aus Peter Hofer, Martin Peterlunger, Alexander Rier und David Tirler zusammensetzte und für die die Stoppuhr nach 1.40,75 Minuten stehenblieb. Rang drei belegten hingegen die Reiter des Teams Kastelruth Runggaditsch mit Maria Gasslitter, Julia Gasslitter, Oswald Gasslitter und Samuel Bergmeister, das 8,65 Sekunden auf die Quali-Schnellsten einbüßte.

Ebenfalls mit einem Ticket für den 41. Oswald von Wolkenstein-Ritt belohnten sich die Mannschaften Jenesien Nobls, Kastelruth Tisens 2, Sarnthein Dorf, Sarnthein Rabenstein, Kastelruth St. Oswald, Ritten Signat, Sarntal Rohranger, Lajen Albions, Kastelruth Brembach, Kastelruth Hauenstein, Sarntal Durnholz, Kastelruth Telfen, Sarntal Vormeswald und Kastelruth St. Valentin 2.

Am letzten Mai-Wochenende geht es um die begehrte Standarte

Südtirols größtes Reitspektakel geht in zwei Wochen über die Bühne. Los geht es mit einem zweitägigen Fest am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai in Seis am Schlern. Am Samstag präsentieren sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter im Rahmen eines festlichen Umzugs ab 14.30 Uhr in ihrer lokalen Tracht dem Publikum. Es gibt viele spannende Spiele für Kinder und die passende musikalische Umrahmung. Für Speis und Trank ist am Fuße des Schlerns selbstredend ebenfalls gesorgt. Mit diesem großen Fest erfolgt der Auftakt zum 41. Oswald von Wolkenstein-Ritt.

Dieser beginnt dann am Sonntag, 26. Mai um 7.00 Uhr mit dem offiziellen Start. Um 9.30 Uhr geht es mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth tatsächlich los, um 11 Uhr wird das Labyrinth am Matzbödele in Seis am Schlern von den 36 teilnehmenden Mannschaften bewältigt. Anschließend steht gegen 12.40 Uhr der Hindernisgalopp am Völser Weiher an und um 14.20 Uhr der abschließende Tor-Ritt beim Schloss Prösels, welcher auch heuer wieder Heinz „Bummi“ Tschugguel gewidmet ist. Titelverteidiger beim Oswald von Wolkenstein-Ritt 2024 ist das Team Kastelruth Seiser Alm 1, das sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal durchsetzen konnte.