Alles angerichtet für eine spektakuläre Speed-Woche in Gröden

Gröden/Wolkenstein – Die erste Mannschaftsführersitzung ist der offizielle Auftakt eines jeden Weltcuprennens bei den Alpinen Skirennläufern. Am Montagabend wurde im Rahmen dieses Pflichttermins auch die 57. Saslong Classic eröffnet. Gleichzeitig wurden die Startnummern für das erste Training am späten Dienstagvormittag ab 11.45 Uhr ausgelost.

Begonnen hat das erste Team Captains Meeting mit einem bewegenden Moment, denn es wurde an den am Montag verstorbenen Grödner Rettungs-Koordinator Othmar Prinoth mit einer Gedenkminute gedacht. In dieser Funktion war Prinoth 25 Jahre für den Saslong Classic Club im Einsatz und hat wesentlich zum Aufbau des Rettungssystems beigetragen, das in der Folge von vielen anderen Veranstaltern rund um den Globus kopiert wurde.

Anschließend richteten Rainer Senoner, Präsident des Saslong Classic Clubs, und Heinz Kabusch, der technische Delegierte der FIS, ihre Grußworte an die Anwesenden, bevor FIS-Renndirektor Markus Waldner vor den Trainern der insgesamt 15 eingeschriebenen Nationalmannschaften das Wort ergriff.

Strecke in einem sehr guten Zustand

„Wie ihr alle wisst, wurde an Gröden die WM 2031 vergeben. Wir dürfen uns auf einige Änderungen und weitere Verbesserungen freuen. In Hinblick auf dieses Event wünschen wir dem Team um Rainer Senoner alles Gute“, sagte Waldner in seiner Einleitung und ging dann sofort auf die Beschaffenheit der Saslong ein. „Die Strecke schaut sehr gut aus, wir haben eine sehr solide Basis. Es ist zwar ein wenig weicherer Schnee an der Oberfläche, den wir aber bei der Besichtigung rausbekommen. Der Kurs wurde von Hannes Trinkl und Raimund Plancker gesteckt, es ist alles bereit“, so Waldner weiter.

Der FIS-Renndirektor bezog auch zum Programm Stellung. Es sieht am Dienstag das erste von zwei geplanten Trainings vor. „Wir werden dann je nach Wettervorhersage entscheiden, ob wir am Mittwoch oder Donnerstag den zweiten Probelauf durchführen werden“, erklärte Waldner vor versammelten Trainern und Mitgliedern des OK-Teams.

Franjo von Allmen eröffnet den ersten Probelauf

Sportlich eröffnet wir die 57. Saslong Classic also am Dienstagvormittag mit dem ersten Abfahrtstraining, das um 11.45 Uhr beginnt. Mit der Startnummer 1 wird der Schweizer Franjo von Allmen diesen Probelauf eröffnen. Vorjahressieger und Lokalmatador Dominik Paris hat die „12“ zugelost bekommen, Gröden-Spezialist Vincent Kriechmayr (Österreich) wird mit der „14“ und damit unmittelbar vor Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt an den Start gehen. Insgesamt sind bei diesem ersten Training 74 Rennläufer mit von der Partie.

