Alpenplus Ötzi Trailrun 2025: Mit Rekorden ins Neue Jahr

Von: mk

Naturns – Zum Jahresbeginn verzeichnet die fünfte Ausgabe des Alpenplus Ötzi Trailrun in Naturns Rekordzahlen. Die Veranstaltung weist im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres ein bemerkenswertes Wachstum auf. Die Zahl der Anmeldungen spiegelt das stetig steigende Interesse an Trailrunning wider, das zunehmend auch neue Teilnehmer begeistert.

Die Anmeldung für den VIP Apple Kids Run 2025 am 5. April ist bereits in vollem Gange. 104 Kinder haben sich schon ihren Platz gesichert. Kinder von fünf bis acht Jahren laufen 700 Meter, während die Neun- bis Zwölfjährigen auf 1.400 Metern ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Beide Strecken bieten aufregende Hindernisse, die die Kinder mit Spaß und Herausforderung anregen. Es geht nicht nur um Schnelligkeit, sondern vor allem um die Freude am Laufen und den Spaß an der Bewegung. Der VIP Apple Kids Run ist für alle Kinder kostenlos, und jedes Kind bekommt ein besonderes Andenken an dieses tolle Erlebnis.

Bekannte Gesichter stellen sich erneut der Herausforderung

Der Skyrace Naturns, mit einer anspruchsvollen Strecke von 15 Kilometern und 1.150 Höhenmetern, bleibt auch 2025 ein zentraler Bestandteil des Alpenplus Ötzi Trailrun. Der Trail verzeichnet einen stetigen Anstieg der Teilnehmerzahlen, was die wachsende Beliebtheit dieser Strecke unterstreicht. Besonders spannend ist, dass Anna Hofer, die talentierte und erfahrene Läuferin aus Rabland, die Strecke in Angriff nehmen wird. Ihr Start sorgt für zusätzliche Spannung und garantiert ein Rennen, der für mitreißende und intensive Wettkampfmomente sorgen wird.

Auch Anna Plattner, Siegerin des Sunny Mountain Trails 2024, nimmt die Herausforderung des diesjährigen Wettkampfs an. Der Sunny Mountain Trail führt über 30 Kilometer und 2.100 Höhenmeter und bleibt die längste Strecke des Alpenplus Ötzi Trailrun. Angesichts der aktuell wachsenden Teilnehmerzahl steigt die Spannung, ob die Titelverteidigerin ihren Erfolg beim Sunny Mountain Trail 2025 wiederholen kann.

Im Vergleich zu den anspruchsvolleren Strecken lädt der acht Kilometer lange Just for Fun Trail dazu ein, den Lauf in einer lockeren Atmosphäre zu genießen. Da die Teilnehmerzahlen für die Trails begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.

https://www.merano-suedtirol.it/de/oetzi-trailrun-naturns.htm