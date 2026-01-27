Alpin-Rodel-Europameisterschaft in Laas

Von: ka

Bozen/Laas – Das vergangene Wochenende hat nicht nur den lang ersehnten Schneefall, sondern auch einige starke Ergebnisse der Südtiroler Wintersportlerinnen und Wintersportler abseits des Ski Alpin gebracht. In Laas stieg die Europameisterschaft im Alpin Rodeln mit herausragenden Leistungen der Südtirolerinnen und Südtiroler. Außerdem glänzten die Snowboarder in Ruhpolding und die Sportrodler in Latzfons.

Starke Ergebnisse lieferten die Südtiroler Landeskader-Athletinnen und -Athleten der Snowboarder bei den Junior-FIS-Rennen in Ruhpolding (Deutschland). Im ersten Parallel-Slalom wurde der Gadertaler Kevin Crazzolara Dritter hinter dem Schweizer Nuri Mosca und dem Deutschen Samuel Schwerdt, Thomas Fachin (Burgstall) wurde Fünfter und Tobias Mutschlechner (St. Vigil) Achter. Bei den Damen landete Sofia Federspieler (Villnöß) auf Rang acht.

Im zweiten Parallel-Slalom der Herren holte sich Mutschlechner im Finale gegen Schwerdt den Sieg, Crazzolara verlor das kleine Finale gegen Mosca und wurde Vierter. Fachin landete auf Rang fünf. Bei den Damen standen mit Emma Dorfmann (Brixen), die das Finale gegen die Österreicherin Theresa Fuchs verlor und Zweite wurde, sowie Federspieler, die das kleine Finale gegen die Österreicherin Franziska Dabringer gewann und Dritte wurde, auf dem Podest.

Auch der Landeskader der Nordischen Disziplinen war am Wochenende im Einsatz, und zwar beim FESA Alpen Cup in Kranj (Slowakei). Die Kastelrutherin Leonie Runggaldier wusste mit drei Top-20-Platzierungen (14., 16. und 16.) zu überzeugen. Iorio Min (Bozen) blieb mit den Rängen 76 und 79 aber hinter seinen Erwartungen zurück.

Biathlon und Langlauf mit der ersten Etappe der Landesmeisterschaft

Die Nachwuchs-Biathletinnen und -Biathleten Südtirols waren am Sonntag in St. Kassian im Einsatz, wo vom Verein Alta Badia Nordic die vierte Etappe der Hubert Leitgeb Raiffeisen Trophäe organisiert wurde. Insgesamt waren 147 Athletinnen und Athleten in den Kategorien U9 bis U15 dabei. Die Ergebnisse waren gleichzeitig auch die ersten, die für die Landesmeisterschaft zählten. Folgende Tagessiege wurden erzielt:

U9: Lisa Plank (Ridnaun) und David Oberhauser (Gröden)

U11: Anna Lena Staffler (Ulten) und Leon Fischer (Passeier)

U13: Franziska Staffler (Ulten) und Tobias Mairvongrosspeinten (Rein)

U15: Anna Wolf (Antholz) und Elia Steinkasserer (Antholz)

Auch die sechste Etappe des Raiffeisen Langlauf Cups war die erste, die für die Landesmeisterschaft zählte. Auf Monte Pana gingen beim vom SC Gröden organisierten insgesamt 232 Athletinnen und Athleten der Kategorien von der U8 bis den Master-Klassen an den Start. Ausgetragen wurde ein Distanzrennen im freien Stil. Folgende Langläuferinnen und Langläufer haben triumphiert:

U8: Ilaria Rainer (Antholz) und Willi Weissensteiner (Deutschnofen)

U10: Ronja Bodner (Kronspur) und Johann Hofer (Gröden)

U12: Elena Kostner (Gröden) und Alan Dominik Piazza (Gröden)

U14: Ronja Zemmer (Seiser Alm) und Noe Moser (Sarntal)

U16: Anne Kuppelwieser (Prad) und Tobias Schwingshackl (5V Loipe)

U18: Regina Gartner (Kronspur) und Noah Heinrich Senoner (Gröden)

U20: Livia Kargruber (5V Loipe) und Alex Fontana (Gröden)

Allg. Klasse: Julia Kuen (Team Futura) und Patrick Nones (Gröden)

Master A: Julian Brunner (Team Futura) und Stephanie Santer (Toblach)

Master B: Georg Piazza (Gröden)

Der 21. Große Preis von Europa der Sportrodler in Latzfons

Am Wochenende stieg in Latzfons auf der Lahnwiesen-Piste der 21. Große Preis von Europa, welcher gleichzeitig auch ein Weltcup im Sportrodeln war. Den Weltcup-Sieg bei den Damen holte sich Silvia Runggatscher vom ASV Villnöß vor Lara Peccei (Wengen) und Hanna Tschurtschenthaler (Olang) und Iris Runggatscher (Villnöß), welche ex aequo auf Platz drei landeten. Bei den Herren jubelte Tobias Müller (Laugen Tisens) vor Maximilian Preindl (Olang) und Christof Gruber (Villanders).

Den Sieg für die Wertung des Großen Preis von Europa im Doppelsitzer der Junioren holten Lara Peccei und Laura Runggatscher, im Doppelsitzer der Herren Senior setzten sich Patrick Lambacher und Simon Schwienbacher durch. In der Klasse Junioren 1 der Damen gewann Sarah Runggatscher (Villnöß), bei den Herren Peter Runggatscher (Villnöß). Die Wertungen der Junioren 2 gingen an Silvia Runggatscher (Villnöß) und Moritz Oberhauser (Lüsen). In der allgemeinen Klasse setzten sich auf der Lahnwiesen Hanna Tschurtschenthaler (Olang) und Lokalmatador Christian Torggler (Latzfons) durch. Die Master-Sieger der Herren hörten auf die Namen Florian Schölzhorn (Jaufental/Master 1), Meinhard Pircher (Laugen Tisens/Master 2) und Helmut Stockner (Feldthurns/Master 3).

Alpin-Rodel-Europameisterschaft in Laas

In Laas war am Wochenende alles angerichtet für die Alpin Rodler, die auf der „Gafair“ die Europameisterschaft austrugen. Und Südtirols Athletinnen und Athleten überzeugten auf ganzer Linie. In der allgemeinen Klasse holten sich Nina Castiglioni (Partschins) bei den Damen und Daniel Gruber (Lana) bei den Herren den Sieg, wobei Gruber mit Alex Oberhofer (Laas) und Fabian Brunner (Feldthurns) zwei weitere Südtiroler auf die Podestplätze zwei und drei verwies. Im Doppelsitzer gewannen Matthias und Peter Lambacher (Villnöß), auf Rang drei landete der Doppelsitzer von Tobias Paur (Völs) und Andreas Hofer (Passeier).

Die erst 16-jährige Castiglioni holte sich damit auch den Sieg in der U23-Wertung, ihre Schwester Jenny Castiglioni bugsierte in dieser Wertung Rang drei ein. Den U23-EM-Titel der Herren holte sich Oberhofer vor Brunner, im Doppelsitzer durften sich Paur und Hofer über den Titel freuen. Damit standen in allen Wertungen nur Südtiroler auf dem obersten Podestplatz.