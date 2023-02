Alps Hockey League: Salzburg gewinnt Master Round

Bozen – Mit den Red Bull Hockey Juniors startet erstmals in der Geschichte der Alps Hockey League ein Team aus Österreich von der Top-Position in die Playoffs. Das junge Team aus Salzburg entschied den Showdown gegen die Rittner Buam SkyAlps für sich und eroberte sich dadurch, neben dem ersten Pickrecht für das Viertelfinale, den Heimvorteil bis in ein mögliches Finale.

Außerdem wurden die Platzierungen in der Qualification Round A und in der Qualification Round B final bezogen, aus denen sich die Paarungen für die Pre-Playoffs ergeben. Sechs Teams spielen in best-of-three-Serien zwischen 28. Februar und 4. März um die verbliebenen drei Viertelfinal-Tickets.

Paarungen in den Pre-Playoffs:

EZ Die Zeller Eisbären (A1) – EHC Lustenau (B3)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel (B1) – HC Fassa Falcons (A3)

Wipptal Broncos Weihenstephan (A2) – EC Bregenzerwald (B2)

Master Round:

Juniors räumten Feld von hinten auf

Die Red Bull Hockey Juniors starteten vom fünften und letzten Platz – und damit als einziges Team ohne Bonuspunkte – in die Master Round. Das Team räumte das Feld aber von hinten auf und entschied mit fünf Siegen in achten Spielen die Topgruppe für sich. Die junge Mannschaft aus Salzburg ist damit nicht nur die erste österreichische Mannschaft in der Geschichte der Alps Hockey League, die von der Topposition in die Playoffs startet, sondern sicherte sich auch das erste Pickrecht für das Viertelfinale sowie das Heimrecht bis in ein mögliches Finale. Am letzten Spieltag der Master Round kam es zwischen den Juniors und den Rittner Buam SkyAlps zum Showdown um den Sieg in der Zwischenrunde. Nach einem torlosen Startdrittel brachte ein Doppelschlag binnen zwei Minuten 30 die Gastgeber auf den Erfolgsweg. Durch einen weiteren raschen Doppelpack im finalen Abschnitt sorgten die Salzburger mit dem 4:0 für die Vorentscheidung. Am Ende setzte sich das österreichische Team, das vor einigen Tagen noch das Österreich-Finale verlor, mit 6:2 durch. Wegen des gewonnen direkten Duells gegen Jesenice in der Master Round (Gesamtscore 9:6), haben die Juniors knapp die Nase vor den Slowenen, obwohl beide Teams die Zwischenrunde mit derselben Punkteanzahl beendeten. Die Rittner Buam Sky Alps beendeten die Zwischenrunde auf dem dritten Platz.

Unterland beendet Master Round trotz Sieges auf Rang fünf

Erst am Donnerstag durften die Hockey Unterland Cavaliers ihren ersten Sieg überhaupt in der Master Round feiern. In der Neuauflage gegen den S.G. Cortina Hafro nur zwei Tage später hatte der Liga-Neuling gar noch die Chance Cortina Hafro hinter sich zu lassen, hätte dazu aber einen Sieg nach regulärer Spielzeit benötigt. Unterland ging im ersten Abschnitt auch noch in Überzahl in Führung, musste dann aber rasch den Gegentreffer hinnehmen. Der nächste Treffer gelang erst in der Overtime: Moritz Kaufmann schoss sein Team in der 61. Minute zum zweiten Erfolg binnen drei Tagen. Cortina hingegen war zwischenzeitlich in der Master Round gar auf #1-Kurs, beendete diese dann allerdings mit drei Niederlagen und muss sich nun mit Rang vier zufriedengeben. Zwar kann sich Cortina dadurch den Viertelfinalgegner nicht aussuchen, darf allerdings mit Heimrecht in die Playoffs in die Playoffs starten.

Endplatzierungen in der Master Round:

1. Red Bull Hockey Juniors (Erstes Pickrecht im Viertelfinale)

2. HDD SIJ Acroni Jesenice (Zweites Pickrecht im Viertelfinale)

3. Rittner Buam SkyAlps (Drittes Pickrecht im Viertelfinale)

4. S.G. Cortina Hafro (Viertelfinalist mit Heimrecht)

5. Hockey Unterland Cavaliers (Viertelfinalist)

Qualification Round A:

Falcons schließen Zwischenrunde mit Sieg gegen Quali-Round-Sieger ab

Beide Teams standen schon vor dieser Begegnung fix in den Pre-Playoffs. Während der SHC Fassa Falcons seinen Gegner mit Kitzbühel schon kannte, wussten die Eisbären vor dieser Begegnung noch nicht, auf wen sie in der „best-of-thee“-Serie um den Viertelfinaleinzug treffen, obwohl die Eisbären bereits den Sieg in der Gruppe A in der Tasche hatten. Nun ist es aber klar: für Zell geht es in den Pre-Playoffs gegen den EHC Lustenau. Im letzten Spiel der Zwischenrunde am Samstag feierte der SHC Fassa Falcons einen 3:2 Erfolg gegen den Leader und tankte damit noch einmal gehörig Selbstvertrauen. Die Falcons gewannen in Summe sechs der acht Begegnung in der Qualification Round und schafften damit – nach einem verhaltenen Grunddurchgang – doch noch die Qualifikation für die Pre-Playoffs. Zell hingegen konnte nur die Hälfte seiner Begegnung in der Zwischenrunde für sich entscheiden, gewann diese aber aufgrund seiner Bonuspunkte.

Linz beendet Saison 2022/23 mit Sieg

Für die Steinbach Steel Wings Linz war die Begegnung gegen die Wipptal Sterzing Broncos das letzte Spiel der Saison 2022/23. Die Oberösterreicher schenkten sich zum Abschluss aber noch einen sehenswerten Erfolg. Zu Gast in Sterzing, die die Qualification Round A auf dem zweiten Platz beendeten, feierten die Steel Wings einen 5:4 Erfolg. Die Steel Wings mussten zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen (2:2 und 3:3) gerieten aber über die gesamte Begegnung nie in Rückstand. Dies hatten sie vor allem auch Kilian Rappold zu verdanken, der dem Spiel mit einem Hattrick den Stempel aufdrückte. Die WSV Sterzing Broncos erreichten den zweiten Platz in der Qualification Round A und treffen in der best-of-three-Serie um ein Viertelfinalticket auf den EC Bregenzerwald, die ihre Gruppe ebenfalls auf dem zweiten Platz beendeten.

Endplatzierungen in der Qualification Round A:

1. EK Die Zeller Eisbären (qualified for Pre-Playoffs)

2. WSV Sterzing Broncos (qualified for Pre-Playoffs)

3. HC Fassa Falcons (qualified for Pre-Playoffs)

4. HC Gherdeina Hockey (Saisonende)

5. Steel Wings Linz (Saisonende)

Qualification Round B:

Kitzbühel schließt Quali-Round B mit Sieg ab

Bereits vor der Begegnung zwischen dem HC Meran/o und dem EC Die Alder Stadtwerke Kitzbühel hatten beide Teams ihre Plätze schon fix bezogen. Während die Adler bereits als Sieger der Quali-Round B feststanden, war ebenfalls bereits gewiss, dass Meran/o diese mit der roten Laterne beendet und somit auch die Saison vorzeitig beenden muss. Kitzbühel tankte mit einem 4:1 Auswärtssieg noch einmal Selbstbewusstsein für die Pre-Playoffs, in denen sie mit Heimvorteil auf den SHC Fassa Falcons treffen, das die Qualification-Round A auf dem dritten Platz beendete.

Bregenzerwald erkämpft sich Rang zwei im Showdown

Der EC Bregenzerwald erkämpfte sich zum Abschluss der Zwischenrunde im Vorarlberg-Derby den zweiten Platz in der Qualification Round B. Der EHC Lustenau erspielte sich aber am Samstagabend früh im Spiel die Führung. In Überzahl im zweiten Abschnitt gelang den Wäldern aber dann der Ausgleich. Die beiden Teams lieferten sich in weiterer Folge ein hartes Duell um den zweiten Platz, mit dem besseren Ende für die Tiger. Adem Kandemir sorgte knapp zehn Minuten vor dem Ende für das Game-Winning-Goal und damit für Rang zwei in Quali Round B. Damit trifft Bregenzerwald in den Pre-Playoffs auf die Wipptal Broncos Weihenstephan. Der EHC Lustenau bekommt es mit dem Sieger der Qualification Round A zu tun, den EK Zeller Eisbären.

Endplatzierungen in der Qualification Round B:

1. EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel (qualified for Pre-Playoffs)

2. EC Bregenzerwald (qualified for Pre-Playoffs)

3. EHC Lustenau (qualified for Pre-Playoffs)

4. EC-KAC Future Team (Saisonende)

5. HC Meran/o Pircher (Saisonende)

Pre-Playoff Paarungen:

EZ Die Zeller Eisbären (A1) – EHC Lustenau (B3)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel (B1) – HC Fassa Falcons (A3)

Wipptal Broncos Weihenstephan (A2) – EC Bregenzerwald (B2)

Termine für die „best-of-three“- Pre-Playoff-Serien:

28. Februar | 2. März | 4. März* (falls notwendig)

Die erstgenannten Teams der Paarungen starten die best-of-three Serie mit einem Heimspiel.

Masterround:

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 6:2 (0:0,2:0,4:2)

Referees: BRUNNER, HLAVATY, Puff, Wimmler

Goals RBJ:

1:0 RBJ Cernik D. (26:00 / Wimmer P. ,Ruckdäschel T. / EQ)

2:0 RBJ Krening P. (28:29 / Assavolyuk D. ,Pukkila J. / EQ)

3:0 RBJ Assavolyuk D. (44:21 / Sinn P. ,Krening P. / EQ)

4:0 RBJ Bader Q. (50:57 / Maier O. ,Heigl N. / EQ)

Goals RIT:

4:1 RIT Öhler R. (53:26 / Lang M. ,Cardwell J. / EQ)

5:1 RBJ Assavolyuk D. (57:55 / Krening P. ,Pukkila J. / EQ)

5:2 RIT Prast J. (58:55 / Öhler R. / SH)

6:2 RBJ Bader Q. (59:46 / Maier O. ,Sinn P. / PP)

Hockey Unterland Cavaliers – S.G. Cortina Hafro 2:1 OT (1:1,0:0,0:0,1:0)

Referees: LAZZERI, PINIE, De Zordo, Pace

Goals HCU:

1:0 HCU Markkula M. (11:14 / Haarala S. ,Nyman L. / PP)

2:1 HCU Kaufmann M. (60:45 / Markkula M. / EQ)

Goals SGC:

1:1 SGC Adami F. (16:19 / DI TOMASO G. / EQ)

Qualification Round A:

SHC Fassa Falcons – EK Die Zeller Eisbären 3:2 (2:0,0:1,1:1)

Referees: HOLZER, VIRTA, Cristli, Spiegel

Goals FAS:

1:0 FAS Iori D. (07:32 / Pietroniro K. ,Deluca S. / PP)

2:0 FAS Rosa G. (11:45 / Pietroniro M. ,De Toni E. / EQ)

3:1 FAS De Toni E. (53:43 / Schiavone D. / EQ)

Goals EKZ:

2:1 EKZ Wilenius T. (27:09 / Dinhopel T. ,Neubauer H. / EQ)

3:2 EKZ Ban D. (59:02 / Putnik P. ,Wilenius T. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Steinbach Steel Wings Linz 4:5 (1:2,1:0,2:3)

Referees: BENVEGNU, OREL, Brondi, Telesklav

Goals WSV:

1:2 WSV Mizzi J. (19:25 / unassisted / EQ)

2:2 WSV Giftopoulos R. (30:21 / Mizzi J. ,McBride S. / EQ)

3:3 WSV McBride S. (47:27 / Giftopoulos R. ,Hackhofer F. / EQ)

4:5 WSV Zecchetto A. (59:47 / Hackhofer F. ,Eisendle P. / EQ)

Goals SWL:

0:1 SWL Rappold K. (08:48 / Kitt G. ,Moser A. / EQ)

0:2 SWL Aigner R. (18:09 / Wilding S. / EQ)

2:3 SWL Rappold K. (42:58 / Kitt G. / PP)

3:4 SWL Brikmanis A. (50:27 / Moser A. ,Söllinger P. / PP)

3:5 SWL Rappold K. (59:04 / Noreika E. / EQ)

Qualification Round B:

HC Meran/o Pircher – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:4 (0:2,1:0,0:2)

Referees: KAINBERGER, MOSCHEN, Bedana, J. Seewald

Goals HCM:

1:2 HCM Berger J. (24:04 / Fuchs J. ,Borgatello C. / EQ)

Goals KEC:

0:1 KEC Bolterle P. (04:08 / Fröwis J. ,Hochfilzer H. / PP)

0:2 KEC Kapel R. (09:27 / Zolmanis S. ,Kreuter D. / EQ)

1:3 KEC Zolmanis S. (47:39 / Kapel R. ,Kreuter D. / 5:3 PP)

1:4 KEC Szabad K. (53:31 / Ebner M. / EQ)

EHC Lustenau – EC Bregenzerwald 1:2 (1:0,0:1,0:1)

Referees: RUETZ, SCHAUER, Huber, Tschrepitsch

Goals EHC:

1:0 EHC D’Alvise C. (06:51 / Hayes R. ,Wilfan M. / EQ)

Goals ECB:

1:1 ECB Nyqvist J. (38:58 / Lehtonen W. ,Tschofen M. / 5:3 PP)

1:2 ECB Kandemir A. (50:47 / Tschofen M. ,Fässler K. / EQ)