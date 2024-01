Alps Hockey League: Sechs Spiele am Donnerstag

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am Donnerstag sechs Spiele am Programm. In der Master Round kommt es unter anderem zum Salzburg-Derby zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem EK Die Zeller Eisbären. Zudem trifft Spitzenreiter Wipptal Broncos Weihenstephan auf den EC Bregenzerwald. Zum Top-Duell kommt es in Qualification Round B. Dabei trifft der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf die Hockey Unterland Cavaliers. Die Tiroler haben aktuell einen Punkt Vorsprung auf die Gäste aus Südtirol. Nicht in der Alps Hockey League, sondern im Finale der IHL Serie A, sind S.G. Cortina Hafro und die Rittner Buam SkyAlps im Einsatz. Spiel eins der „best-of-3“-Serie gewann Cortina auswärts deutlich mit 4:0. Am Donnertag um 20.30 Uhr findet die zweite Finalpartie statt.

Alps Hockey League | Master Round:

Do, 25.01.2024, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EK Die Zeller Eisbären

Referees: KUMMER, WIDMANN, Matthey, Pötscher. | >> valcome.tv <<

Zum dritten Mal kommt es in der laufenden Saison zum Salzburg-Derby zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem EK Die Zeller Eisbären. Beide Teams stehen sich auch im Finale der österreichischen AHL-Meisterschaft gegenüber, welches am 08. Februar und 10. Februar stattfinden wird. Alle bisherigen Saisonduelle wurden erst in der Overtime entschieden. Beide Male setzte sich die Heimmanschaft durch. Insgesamt gingen sogar die vergangenen vier direkten Duelle in die Verlängerung. Die aktuelle Form spricht für die Juniors, die drei der vergangenen vier Begegnungen gewinnen konnten. Zell am See konnte in der Master Round noch kein Spiel für sich entscheiden und liegt in der Tabelle mit drei Punkten nur auf Platz fünf. Die Juniors halten bei fünf Punkten und sind Dritter.

Do, 25.01.2024, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Bregenzerwald

Referees: HOLZER, SORAPERRA, Fecchio, Rinker. | >> valcome.tv <<

Die Wipptal Broncos Weihenstephan starteten perfekt in die Master Round. Durch zwei Siege gegen die Juniors und Zell am See kletterten die Südtiroler sogar an die Tabellenspitze. Ritten folgt mit gleich vielen Punkten auf Platz zwei. Insgesamt feierte Sterzing in der Alps Hockey League sechs Siege am Stück. Dabei herausragend war Adam Capannelli. Der Topscorer von WSV erzielte dabei neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Der EC Bregenzerwald hat zwei Punkte inne und liegt in der Master Round am Tabellenende. Im direkten Saisonvergleich mit Sterzing konnten die Vorarlberger ihr Heimspiel mit 1:0 gewinnen. Das Rückspiel entschieden die Broncos mit 2:0 für sich.

Alps Hockey League | Qualification Round A:

Do, 25.01.2024, 19.15 Uhr: Steel Wings LINZ AG – HC Meran/o Pircher

Referees: RUETZ, VOICAN, Legat, Weiss. | >> valcome.tv <<

Zum zweiten Mal in diesem Monat trifft die Steel Wings LINZ AG auf den HC Meran/o Pircher. Am 5. Jänner setzten sich die Südtiroler knapp mit 5:4/OT durch. Das erste Saisonduell wiederum entschieden die Steel Wings mit 4:3 nach Verlängerung für sich. In der Qualification Round A starteten die Oberösterreicher mit einer 2:4-Heimniederlage gegen Celje, anschließend folgte ein überraschender 3:2/OT-Heimsieg gegen Titelverteidiger Jesenice. Meran war bislang nur einmal im Einsatz und setzte sich dabei knapp mit 5:4 gegen Celje durch. In der Tabelle haben die Adler mit sechs Punkten aktuell den zweiten Pre-Playoff-Platz der Gruppe inne. SWL liegt mit zwei Punkten am Tabellenende.

Do, 25.01.2024, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – HK RST Pellet Celje

Referees: BULOVEC, REZEK, Markizeti, Telesklav, Pianezze. | >> valcome.tv <<

Im zweiten Spiel von Qualification Round A stehen sich der HC Gherdeina valgardena.it und der HK RST Pellet Celje gegenüber. Für die Slowenen ist es bereits das dritte Auswärtsspiel in Folge. Bislang holten sie in der Qualification Round drei Punkte. Gröden war erst einmal im Einsatz und setzte sich dabei in Jesenice mit 7:5 durch. Nach 40 Minuten lagen sie noch mit 2:4 zurück. Als Dritter hat die Furie aktuell einen Punkt Rückstand auf die Pre-Playoff-Plätze. Mit 38 erzielten Treffern ist GHE-Angreifer Anthony DeLuca der mit Abstand beste Torschütze der Liga. In den vergangenen elf Spielen traf der 28-jährige immer. In acht der elf Partien erzielte er sogar mindestens einen Doppelpack.

Alps Hockey League | Qualification Round B:

Do, 25.01.2024, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: KAINBERGER, MOSCHEN, Pace, Seewald J. | >> valcome.tv <<

Top-Duell in der Qualification Round B zwischen Spitzenreiter EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und dem ersten Verfolger Hockey Unterland Cavaliers. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt und können mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Pre-Playoffs machen. In der Qualification Round standen sich beide Teams bereits am vergangenen Donnerstag gegenüber. Damals setzte sich Unterland zu Hause deutlich mit 4:1 durch, wobei Kitzbühel nach dem ersten Drittel noch mit 1:0 führte. Im zweiten Spiel der Qualification Round unterlagen die Südtiroler in Lustenau mit 1:3, Kitzbühel setzte sich in Fassa mit 6:4 durch. Im Grunddurchgang gewann Kitzbühel beide direkten Duelle.

Do, 25.01.2024, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – EC-KAC Future Team

Referees: BAJT, OREL, Arlic, Wucherer. | >> valcome.tv <<

Auch der SHC Fassa Falcons und das EC-KAC Future Team stehen sich bereits zum zweiten Mal in der Qualification Round gegenüber. Das Hinspiel in Klagenfurt entschied Fassa, das mit zwei Punkten auf Tabellenplatz vier liegt, knapp mit 3:2/SO für sich. Das Future Team hält bei einem Punkt und ist Fünfter. Im Grunddurchgang feierte Fassa zwei deutliche Siege (9:0, 6:2). Im zweiten Spiel der Qualification Round unterlagen die Italiener zu Hause Kitzbühel mit 4:6, das Future Team war erst einmal im Einsatz.