Am 1. Spieltag Heimspiel gegen Virtus Verona

Bozen – Die Lega Pro stellte heute Abend den Spielkalender der Serie C 2021/22 vor. Am 3. Spieltag kommt es im Drusus-Stadion zum Derby gegen Trient.

Nachdem die Lega Pro am heutigen Vormittag die Zusammenstellung der drei Serie C-Kreise bekanntgab, kam es um kurz nach 19 Uhr – live auf RaiSport- zur Auslosung des Spielkalenders. Die Weißroten treffen im Kreis A, im Norden Italiens, auf folgende Clubs: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Der Startschuss zur Serie C 2021/22 fällt in rund drei Wochen, am Sonntag, 29. August. Der letzte Spieltag der regulären Saison, auf welche die Playoffs bzw. Playouts folgen werden, wurde für den 24. April 2022 festgesetzt.

Am ersten Spieltag der Meisterschaft empfängt der FC Südtirol in Bozen Virtus Verona. Eine Woche später gastieren die Weißroten bei Albinoleffe, ehe es am 3. Spieltag in Bozen zum lang ersehnten Derby mit Trient kommt. Am 4. Spieltag der Serie C 2021/22 trifft der FC Südtirol zuhause auf Pergolettese.

Der vollständige Spielkalender des FC Südtirol:

HINRUNDE

1. Spieltag (29. August 2021): FC Südtirol-Virtus Vecomp Verona

2. Spieltag (5. September 2021): Albinoleffe-FC Südtirol

3. Spieltag (12. September 2021): FC Südtirol-Trento

4. Spieltag (19. September 2021): FC Südtirol-Pergolettese

5. Spieltag (26. September 2021): Legnago Salus-FC Südtirol

6. Spieltag (29. September 2021): FC Südtirol-Renate

7. Spieltag (3. Oktober 2021): Pro Vercelli-FC Südtirol

8. Spieltag (10. Oktober 2021): FC Südtirol-Giana Erminio

9. Spieltag (17. Oktober 2021): Pro Patria-FC Südtirol

10. Spieltag (20. Oktober 2021): FC Südtirol-Piacenza

11. Spieltag (24. Oktober 2021): Mantova-FC Südtirol

12. Spieltag (31. Oktober2021): FC Südtirol-Juventus U23

13. Spieltag (7. November 2021): Pro Sesto-FC Südtirol

14. Spieltag (14. November 2021): Seregno-FC Südtirol

15. Spieltag (21. November 2021): FC Südtirol-Feralpisalò

16. Spieltag (28. November 2021): Lecco-FC Südtirol

17. Spieltag (5. Dezember 2021): FC Südtirol-Fiorenzuola

18. Spieltag (12. Dezember 2021): Padova-FC Südtirol

19. Spieltag (19. Dezember 2021): FC Südtirol-Triestina

RÜCKRUNDE

1. Spieltag (22. Dezember 2021): Virtus Vecomp Verona-FC Südtirol

2. Spieltag (9. Jänner 2022): FC Südtirol-Albinoleffe

3. Spieltag (16. Jänner 2022): Trento-FC Südtirol

4. Spieltag (23. Jänner 2022): Pergolettese-FC Südtirol

5. Spieltag (30. Jänner 2022): FC Südtirol-Legnago Salus

6. Spieltag (6. Februar 2022): Renate-FC Südtirol

7. Spieltag (13. Februar2022): FC Südtirol-Pro Vercelli

8. Spieltag (16. Februar 2022): Giana Erminio-FC Südtirol

9. Spieltag (20. Februar 2022): FC Südtirol-Pro Patria

10. Spieltag (27. Februar 2022): Piacenza-FC Südtirol

11. Spieltag (27. Februar 2022): FC Südtirol-Mantova

12. Spieltag (13. März 2022): Juventus U23-FC Südtirol

13. Spieltag (16. März 2022): FC Südtirol-Pro Sesto

14. Spieltag (20. März 2022): FC Südtirol-Seregno

15. Spieltag (27. März 2022): Feralpisalò-FC Südtirol

16. Spieltag (3. April 2022): FC Südtirol-Lecco

17. Spieltag (10. April 2022): Fiorenzuola-FC Südtirol

18. Spieltag (15. April 2022): FC Südtirol-Padova

19. Spieltag (24. April 2022): Triestina-FC Südtirol