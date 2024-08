Am Samstag das Blitzturnier mit Bologna und Bochum

Von: mk

Bozen – Am Samstag, den 3. August, trifft der FCS im Rahmen eines Blitzturniers auf zwei hochkarätige Gegner, die gerade in Südtirol ihre Sommervorbereitung absolvieren: den FC Bologna, der sich zurzeit in Vals auf die bevorstehende Saison vorbereitet, und den VfL Bochum, der in Gais seine Zelte aufgeschlagen hat.

Das Dreierturnier wird im Bozner Drusus-Stadion ausgetragen, wobei die erste Partie für 17.00 Uhr angesetzt wurde. Das Blitzturnier wird im Round-Robin-Format ausgetragen, mit drei Spielen zu jeweils 60 Minuten (zwei Halbzeiten zu 30 Minuten).

Bologna beendete die letztjährige Serie A-Meisterschaft auf dem fünften Tabellenplatz und sicherte sich damit die Teilnahme an der kommenden UEFA Champions League. Der VfL Bochum spielt seit 2022 ununterbrochen in der deutschen Bundesliga und sicherte sich im Vorjahr in einem nervenaufreibenden Relegationsduell mit Fortuna Düsseldorf den Ligaverbleib.

Für den FC Südtirol handelt es sich um den vierten Test in Hinblick auf die ersten Pflichtspielbegegnungen. In der bisherigen Sommervorbereitung trafen die Weißroten auf die Auswahl Ridnauntal, St. Georgen und Lavis.

DAS PROGRAMM:

17.00 Uhr: FC Südtirol – VfL Bochum

18.15 Uhr: VfL Bochum – Bologna

19.30 Uhr: Bologna – FC Südtirol

In der kommenden Woche – am Freitag, den 9. August – steht für die Weißroten das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Der FC Südtirol trifft im Rahmen der ersten Runde des Italienpokals „Frecciarossa“ auswärts auf Monza. Die Begegnung im U-Power-Stadium ist für 21.15 Uhr angesetzt und wird live auf „Italia 1“ übertragen.