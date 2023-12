Andexer-Hattrick und deutsche Festspiele zum Abschluss des IBU Junior Cups

Ridnaun – Bei traumhaftem Wetter wurde der IBU Junior Cup in Ridnaun am Samstag erfolgreich abgeschlossen. Besonders die deutschen Biathletinnen und Biathleten blühten in den abschließenden Sprints auf, aber auch die Österreicherin Anna Andexer, die in Ridnaun das dritte von drei Rennen für sich entschied. Und auch Lokalmatadorin Birgit Schölzhorn zeigte auf ihrer Heimbahn einmal mehr ein starkes Rennen.

Besser hätten die Bedingungen am letzten Tag des IBU Junior Cups in Ridnaun fast nicht sein können. Sonnenschein, wolkenloser Himmel und ideale Bedingungen um den Gefrierpunkt sorgten für ein traumhaftes Winterpanorama am Biathlonzentrum. Los ging es um 10.30 Uhr mit dem Sprint der Herren. Dem setzte das deutsche Team seinen Stempel auf. Mit dem Sieger Leonhard Pfund (24.29,9 Minuten/O Fehlschüsse), dem Zweiten Domenic Endler (+5,3 Sekunden/1 Fehlschuss) und dem Dritten Tim Nechwatal (+27 Sekunden/2 Fehlschüsse) standen gleich drei Deutsche auf dem Podest. Ex-aequo mit Nechwatal komplettierte der Österreicher Fabian Müllauer die Top-3, wobei er vier Fehlschüsse vorzuweisen hatte, in der Loipe aber um 40 Sekunden schneller war als alle anderen.

„Das war heute eine klasse Teamleistung. Es hat richtig Spaß gemacht, die Bedingungen waren super, das Wetter top. Ich hatte heute ein perfektes Rennen, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich gewinnen konnte“, sagte Pfund nach dem Rennen. Aus Südtiroler Sicht kann sich auch die Leistung von Felix Ratschiller sehen lassen. Mit zwei Fehlschüssen reihte er sich am Ende auf Platz 15 ein und war damit der Beste im italienischen Team.

Andexer ist eine Nummer für sich

Sieg im Sprint am Mittwoch, Sieg in der Single-Mixed-Staffel am Freitag und Sieg im Sprint am Samstag: Die Österreicherin Anna Andexer hat beim IBU Junior Cup in Ridnaun ihre Topform gleich dreifach unterstrichen. Auch der eine Fehlschuss im Stehendanschlag konnte an der Vollendung der perfekten Ridnaun-Woche nicht rütteln. „Hier ist es mir echt so gut gelaufen, ich bin selbst ein wenig überrascht. Ich freue mich riesig, auch, weil meine Eltern heute zuschauen waren“, sagte Andexer nach der Siegerehrung.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten zwei Deutsche. Marlene Fichtner (+16,5 Sekunden/1 Fehlschuss) und Alma Siegismund (+21,8 Sekunden, 0 Fehlschüsse) zeigten damit, dass nicht nur die deutschen Männer starken Junioren-Nachwuchs haben. Direkt dahinter folgte die Italienerin Fabiana Carpella, die mit zwei dritten und einem vierten Platz ebenfalls eine starke Ridnaun-Woche hinter sich hat. Die Lokalmatadorin Birgit Schölzhorn leistete sich am Schießstand zwei Fehler, hatte aber die fünftbeste Skizeit vorzuzeigen und beendete den Sprint wie auch am Mittwoch auf dem hervorragenden zehnten Platz. Die Grödnerin Gaia Brunello landete mit zwei Fehlern auf Rang 41, die Bruneckerin Sophia Zardini beendete das Rennen mit einem Fehler auf Platz 55.

Volgger und sein Team freuen sich jetzt schon auf den Jänner

Nach dem IBU Junior Cup ist vor dem IBU Cup für das OK-Team des ASV Ridnaun. Vom 9. bis 14. Jänner steht im Ridnauner Biathlonzentrum die fünfte Etappe der zweithöchsten Wettkampfklasse im Biathlon auf dem Programm. „Es ist super gelaufen, wir sind extrem zufrieden. Ich kann mich nur einmal mehr bei meinem Team, bei all den freiwilligen Helfern und bei den Sponsoren für diese traumhafte Woche bedanken“, sagt OK-Chef Manuel Volgger. Vorher stehen aber die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage auf dem Programm, in denen die freiwilligen Helfer des ASV Ridnaun die Batterien aufladen dürfen. „Dann geht es hier wieder auf“, freut sich Volgger.

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Sprint Damen:

1. Anna Andexer (Österreich) 21.31,3 Minuten

2. Marlene Fichtner (Deutschland) +16,5 Sekunden

3. Alma Siegismund (Deutschland) +21,8 Sekunden

4. Fabiana Carpella (Österreich) +22,6 Sekunden

5. Lisa Siberchicot (Frankreich) +29,2 Sekunden

6. Voldiya Galmace Paulin (Frankreich) +34,6 Sekunden

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Sprint Herren:

1. Leonhard Pfund (Deutschland) 24.29,9 Minuten

2. Domenic Endler (Deutschland) +5,3 Sekunden

3. Tim Nechwatal (Deutschland) +27 Sekunden

3. Fabian Müllauer (Österreich) +27 Sekunden

5. Jakub Borgula (Slowakei) +33,8 Sekunden

6. Fabian Suchodolski (Polen) +35,5 Sekunden