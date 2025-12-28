Andreas Canal im Alter von 71 Jahren verstorben

Von: AP

Bozen – Eine prägende Persönlichkeit des Südtiroler Fußballs ist nicht mehr: Andreas Canal ist im Alter von 71 Jahren nach langer Krankheit in seinem Zuhause verstorben. Die Nachricht löst landesweit große Betroffenheit aus.

Canal war über Jahrzehnte in verschiedensten Funktionen tätig – als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Funktionär. Besonders eng verbunden war er mit dem Bozner FC, den er rund 20 Jahre lang als Manager und Sportdirektor maßgeblich prägte. Auch auf Verbandsebene setzte er wichtige Akzente: Seit 2020 war Canal Vorstandsmitglied des Südtiroler Landesfußballverbandes und verantwortlich für die Auswahlmannschaften, 2024 wurde er zum Vizepräsidenten ernannt.

Der FC Südtirol würdigte ihn als „liebenswerten Menschen, leidenschaftlichen und kompetenten Funktionär“, der sich mit unermüdlichem Einsatz für den Fußball in der Provinz eingesetzt habe. Ähnliche Worte kommen vom Bozner Komitee des Landesfußballverbandes: „Mit Andreas verlieren wir einen großartigen Menschen. Gute Reise, Andreas.“

Trotz schwerer Krankheit war Canal bis zuletzt auf den Fußballplätzen des Landes unterwegs, vor allem im Dienste des Nachwuchses. Mit seinem Tod verliert Südtirols Fußball eine seiner markantesten und engagiertesten Persönlichkeiten.