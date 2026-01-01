Aktuelle Seite: Home > Sport > Anna Trocker ist Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf
Eines der grÃ¶ÃŸten SÃ¼dtiroler Skitalente

Anna Trocker ist Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf

Donnerstag, 12. MÃ¤rz 2026 | 16:21 Uhr
Narvik/Bozen – Anna Trocker hat jetzt schon eine erstaunliche Saison 2025/26 hinter sich. Nach dem Weltcup-Debüt im Dezember, durfte die Völserin auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 Mailand Cortina starten. Nun folgte der nächste Streich: Die 17-Jährige hat sich am Donnerstag in Narvik (Norwegen) zur Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf gekürt.

Dass Anna Trocker eines der größten Südtiroler Skitalente ist, war schon vor Saisonbeginn klar. Dass die Völserin aber einen derart kometenhaften Aufstieg erleben würde, das konnte keiner voraussagen. Nach den ersten Erfahrungen im Weltcup und der Einberufung zu den Olympischen Winterspielen hat die 17-Jährige nun erneut unter Beweis gestellt, dass die Zukunft ihr gehört. In Narvik holte sich die Technik-Spezialistin Gold im Riesentorlauf der Damen.

Nach dem ersten Durchgang am Donnerstagvormittag lag Trocker mit der Zeit von 1.00,17 Minuten an erster Stelle und brachte sich damit für eine Medaille in Stellung. Auch im zweiten Lauf enttäuschte sie nicht. Den absolvierte sie in 1.00,87 Minuten, womit sie die drittbeste Laufzeit lieferte und im Gesamtergebnis mit 2.01,04 Minuten an erster Stelle lag. Dabei betrug ihr Vorsprung auf die Silbergewinnerin Elisabeth Bocock aus den USA mehr als eine Sekunde (+1,37) – eine Machtdemonstration.

Bronze holte sich mit Tatum Bieler eine weitere „Azzurra“ (+1,75 Sekunden). Für Trocker ist es das bereits zweite Edelmetall bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Norwegen, nachdem sie am vergangenen Sonntag mit Ludovica Righi Silber in der Team-Kombination gewonnen hatte. Die nächste Medaillenchance hat die Völserin außerdem am Samstag, wenn der Slalom auf dem Programm steht.

