Annika Zoe Senoner bewährt sich bei der ersten U18-Quali

Valstagna/Meran – Das 1. Quali-Rennen für Kanuslalom-Großereignisse der allgemeinen Klasse, U23 und U18 in Valstagna (Suganertal) haben heute auf der Brenta auch 3 Slalomkanutinnen und 1 Slalomkanute vom SC Meran/Raika-Torggler mitgemacht. Zufrieden mit ihrem Abschneiden konnte nur Annika Zoe Senoner Senoner sein. Die 16-jährige Meranerin zeigte in der Quali für die U18-EM und U18-WM im Kanuslalom eine sehr gute Leistung und belegte im Kajak-Einer der Juniorinnen den ausgezeichneten 2. Platz, womit sie einen guten Start in die Quali hatte und bereits ihre Anwartschaft auf einen Platz bei der U18-WM und U18-EM im Kanuslalom untermauert. Bei Marian Drescher ist die Rechnung in der 1. Quali für die U18-WM und U18-EM hingegen nicht aufgegangen. 4 Strafsekunden für 2 Torberührungen kosteten den 15-jährigen Meraner einen Platz unter den Top 3. Unter 19 Teilnehmern wurde er guter Fünfter. Nicht nach Wunsch lief die 1. Quali für Tamara Drescher (20) und Carolin Schaller (26) vom SC Meran. Tamara Drescher musste sich in der U23-Quali im Kajak-Einer mit Platz 5 begnügen und Carolin Schaller landete in der Quali der allgemeinen Klasse im Kajak-Einer nur auf Platz 7.

“Leider lief die 1. Quali sehr schlecht und ich habe nicht ins Rennen gefunden. Nun hoffe ich, in Tacen und Ivrea wieder meine Leistung zeigen zu können”, nimmt sich Carolin Schaller vor. Ebenso unzufrieden mit ihrer Leistung war Tamara Drescher. “Das 1. Qualifikationstrennen in Valstagna ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Jetzt konzentriere ich mich auf die nächsten Rennen der Saison und versuche mich bestmöglich darauf vorzubereiten”, hofft Tamara Drescher. Die Quali geht am Samstag beim ECA im Kunstkanal von Tacen (Slowenien) vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Laibach mit dem 2. Rennen weiter. Das 3. Quali-Rennen findet am Sonntag im Rahmen des Weltranglisten-Kanuslaloms in Tacen statt.

Beim nationalen Kanuslalom in Valstagna paddelten die Slalomkanuten des Meran/Raika-Torggler 3 Mal auf das Podest. Annika Zoe Senoner wurde im Kajak-Einer der U18 Dritte. Ebenso Dritter wurde ihr Bruder Lars Aaron Senoner im Canadier-Einer der U16. Im Kajak-Einer der U16 verpasste er als Vierter das Podest. Für den dritten Podestplatz des SC Meran hat Sara Furlan als Dritte im Kajak-Einer der U16 gesorgt.

Nachstehend die Ergebnisse:

Quali für Kanuslalom-EM der allgemeinen Klasse und die ersten 3 Weltcups

Kajak Einer, Damen (1. Durchgang): 1. Chiara Sabatini 111,27 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Milena Marini 112,47/0; 3. Lucia Gabriella Pistoni 113,19/0; 6. Tamara Drescher 117,80/0; 7, Carolin Schaller (beide SC Meran/Raika-Torggler) 125,58/4.

U23-Quali

Kajak-Einer, Damen (1. Durchgang): 1. Milena Marini 112,47 Sekunden/0 Strafsekunden; 2: Lucia Gabriella Pistoni 113,19; 3. Agata Spagnol 114,53; 5. Tamara Drescher (SC Meran/Raika-Torggler) 117,80/0.

U18-Quali

Kajak-Einer Juniorinnen (1. Durchgang): 1. Caterina Pignat 117,85 Srkunden/4 Strafsekunden; 2. Annika Zoe Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 137,23/6; 3. Isabel Lovato 152,28/32.

Kajak-Einer, Junioren (1. Durchgang): 1. Nicoló Peri 103,14 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Andrea Nardo 104,29/2; 3. Marco Bacchini 107,45/0; 5. Marian Drescher (SC Meran/Raika-Torggler) 109,72/4.

Platzierungen der SCM-Kanuten beim nationalen Rennen:

Kajak-Einer Damen (2 Durchgänge): 6. Tamara Drescher 117,80 Sekunden/0 Strafsekunden; 7. Carolin Schaller (beide SC Meran/Raika-Torggler) 119,11/4.

Kajak-Einer, Juniorinnen, U18 (2 Durchgänge): 3. Annika Zoe Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 126,94/0.

Kajak-Einer U16, Burschen (2 Durchgänge): 4. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 109,48/6; 17. Christian Stocker (beide SC Meran/Raika-Torggler) 143,35/6.

Kajak-Einer U16, Mädchen (2 Durchgänge): 3. Sara Furlan (SC Meran/Raika-Torggler) 137,30/6

Canadier-Einer, U16, Burschen (2 Durchgänge): 3. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 132,35/8.