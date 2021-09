Antholz: Lukas Hofer und Lisa Vittozzi sind die neuen Italienmeister im Einzelrennen

Antholz – Die „Azzurri“ der Carabinieri-Sportgruppe, Lukas Hofer aus Montal und Lisa Vittozzi aus Sappada, haben am Freitag, bei Kasiserwetter, in der Südtirol Arena in Antholz das Einzelrennen der Sommer-Italienmeisterschaft im Biathlon-Skiroll dominiert.

Im 15 km Einzelrennen der Herren holte sich Lokalmatador Lukas Hofer mit der schnellsten Laufzeit und nur einem Schießfehler souverän den Titel. Hofer setzte sich in 37.30,6 Minuten durch, mit über zwei Minuten Vorsprung auf seinen überraschend starken Teamkollegen Patrick Braunhofer. Platz drei ging an Nicola Romanin, während sich Domink Windisch, trotz der zweitbesten Laufzeit, mit Rang acht begnügen musste. Windisch ließ gleich fünf Scheiben am Schießstand stehen.

Im 12,5 km Einzelrennen der Damen wurde Lisa Vittozzi ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit einer bärenstarken Leistung auf der Loipe und nur einem Schießfehler gewann sie mit fast vier Minuten Vorsprung auf Samuela Comola. Bronze ging an die Antholzerin Hannah Auchentaller. Nicht aufs Podest schafften es hingegen Federica Sanfilippo, Vierte und Rebecca Passler, Sechste, die sechsmal daneben schoss. Dorothea Wierer hat heute auf einen Start verzichtet, ist am Samstag aber im Sprint gemeldet.

Bei den Junioren U-22 ging der Titel ebenfalls an einen Carabiniere, Iacopo Leonosi, der sich dank einer starken Schießleistung behaupten konnte. Silber holte Elia Zeni, Bronze Gastgeber David Zingerle. Bei den Damen U-22 gewann Gaia Brunetto von der Heeressportgruppe, vor Linda Zingerle und Martina Trabucchi.

In der Altersklasse U-19 siegten Nicolò Betemps und Ilaria Scattolo, vor der Grödnerin Denise Planker. Bei den U-17 feierte der Sportklub Entraque mit Michele Carollo und Desiree Ribbi einen Doppelsieg. Der ASV Antholzertal holte hingegen zweimal Bronze mit Raphael Laner und Patrizia La Marchina.