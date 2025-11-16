Aprilia-Doppelsieg beim MotoGP-Saisonfinale – Acosta Vierter

Von: apa

Marco Bezzecchi hat nach seinem Sieg in Portugal zum MotoGP-Saisonabschluss auch den Grand Prix von Valencia gewonnen. Der aus der Pole Position gestartete Italiener siegte am Sonntag vor seinem Aprilia-Markenkollegen Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Der viertplatzierte Pedro Acosta verlor den möglichen nächsten Podestplatz für KTM in der Schlussphase an Di Giannantonio. Vizeweltmeister Alex Marquez musste sich auf seiner Ducati mit Rang sechs begnügen.

Francesco Bagnaia (Ducati) landete gleich in der ersten Runde im Kiesbett. Der zweimalige Champion schied vor den Augen des seit Wochen verletzt ausfallenden Weltmeisters Marc Marquez zum fünften Mal in Serie aus. Zweitbester KTM-Fahrer beim Finale war Brad Binder an der achten Stelle. In der Gesamtwertung wurde der in der zweiten Saisonhälfte mit mehreren Podestplätzen glänzende Acosta hinter den Marquez-Brüdern und Bezzecchi Vierter. Ein Rennsieg gelang dem österreichischen KTM-Rennstall im Saisonverlauf mit 22 Stationen aber nicht.