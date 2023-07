Aquila Basket Trento: Verstärkung in der Stürmerabteilung

Trient – Dolomiti Energia Basket Trentino erweitert seine Stürmerabteilung um einen wertvollen Spieler: sie haben sich für die Saison 2023-24 mit dem Mittelfeldspieler Paul Stephane Lionel Biligha verstärkt. Der 33-jährige Biligha bringt Athletik, Erfahrung und eine Palette an Erfolgen mit, die er in den letzten Jahren in der Serie A, insbesondere in den Trikots von Venedig und Mailand, erzielt hat.

Biligha lebte im Alter von 8 bis 16 Jahren in Kamerun und kehrte dann nach Italien in Florenz zurück. Er spielte in schneller Folge in Casalpusterlengo, Verolanuova, Crema und Pavia, bevor er 2012 mit Avellino den Sprung in die Serie A schaffte. Nach zwei Spielzeiten in Irpinia wechselte Paul zu Ferentino in die A2 und kehrte dann mit dem Trikot von Cremona, das er zwei Spielzeiten lang trug, in die höchste Spielklasse zurück. Seine Leistungen weckten das Interesse von Reyer Venezia, einem Verein, bei dem Biligha zwei weitere Spielzeiten spielte und mit dem er 2018 den FIBA Europe Cup und 2019 den Meistertitel gewinnt. Es war der Sommer seines Wechsels nach Mailand, wo er unter Trainer Ettore Messina zwei Meistertitel (2022 und 2023), einen italienischen Supercup (2020) und zwei italienische Pokale (2021 und 2022) gewann.

Paolo Galbiati: “Sobald sich ein Fenster öffnete, um Paul zu holen, haben wir alle Ideen, die wir im Kopf hatten, gestoppt und uns Hals über Kopf auf ihn gestürzt.Wir freuen uns, dass er unser Angebot angenommen hat. Ich hatte das Glück, ihn mehrmals zu treffen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein sehr guter Spieler. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Härte, seiner Athletik und seinem Wissen über das Spiel bei der Erreichung unserer Ziele sehr helfen wird.