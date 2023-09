Arge Alp: Guter 4. Platz für Südtiroler Auswahl

Brixen – Zum Saisonabschluss der Leichtathletik-Bahnsaison findet traditionell immer das Arge-Alp-Meeting statt. Heuer wurde das länderübergreifende Treffen in Brixen ausgetragen. Die Südtiroler Landesauswahl feierte dabei drei Tagessiege und belegte in der Mannschaftswertung den guten vierten Rang.

Den Sieg schnappten sich heuer die Athletinnen und Athleten aus der Lombardei, die sich mit 263 Punkten klar vor Bayern (220), dem Trentino (219) und der Südtirol-Auswahl (201) behaupten konnten. Am gesamten Wochenende war Brixen Austragungsort des heurigen Arge-Alp-Meeting. Diese Veranstaltung schloss indirekt auch die Leichtathletik-Bahnsaison der allgemeinen Klasse ab. Das Arge-Alp-Meeting war die wichtigste Veranstaltung im Südtiroler Leichtathletik-Kalender, nachdem das traditionelle und international bekannte „Brixia Meeting“ heuer abgesagt wurde.

Die sehr junge Südtiroler Mannschaft zeigte in Brixen ihr ganzes Können. Am Ende schauten neben drei Tagessiegen auch zehn weitere Podestplätze heraus. Ganz oben aufs „Stockerl“ schaffte es Mariia Jelanska. Die Athletin vom SC Meran setzte sich im Dreisprung mit 12.30 m durch. Im Herren-Feld holten hingegen die beiden Aushängeschilder vom Bozner Verein Athletic Club 96, Lorenzo Ianes und Abdelhakim Elliasmine, Gold. Sprinter Ianes entschied das 100-m-Rennen in 10.34 Sekunden für sich, 800-m-Ass Elliasmine stoppte die Zeitmessung bei 1:48.48 Minuten. Ianes sicherte sich zudem die Silbermedaille über 200 m (21.19 Sekunden).

Eine gute Vorstellung zeigte auch Sprinterin Ira Harrasser. Die Bruneckerin sicherte sich Platz 2 über 200 m in 24.73 Sekunden, außerdem schrammte sie im 100-m-Bewerb (12.00 Sekunden) nur knapp an einer Medaille vorbei und belegte Rang 4. Im Damen-Feld überzeugte auch noch 400-m-Hürdenläuferin Julia Moser (4.) sowie die Grödner Speerwerferin Chiara Goffi und 800-m-Läuferin Lara Vorhauser vom ASV Sterzing (beide 5.).

In Topform präsentierte sich die Herren-Auswahl. Der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro überquerte 4.70 m, was zu Platz 2 hinter dem Lombarden Federico Biancoli (4.80 m) reichte. Silber holte auch Überraschungsmann Riccardo Vantini. Der Athlet vom CSS Leonardo da Vinci lief die 400 m Hürden in 54.17 Sekunden. Der Gargazoner Mehrkämpfer Simon Zandarco belegte den dritten Platz über 110 m Hürden in 15.24 Sekunden. Im Weitsprung glänzte er mit 7.08 m (Vierter). Bronze schnappten sich auch Hochspringer Alberto Murari (2.01 m), Hammerwerfer Michele Ongarato (55.35 m) sowie Speerwerfer Jan Fragiacomo (59.31 m). Die Südtiroler 4×100-m-Staffel wurde Zweite, die 4×400-m-Staffel Dritte. Lokalmatador Euan De Nigro lief die 5000 m in 15:17.84 Minuten, was zu Platz 4 reichte. In Brixen nicht mit dabei waren die beiden Asse vom SV Lana, Stabhochspringerin Nathalie Kofler und Mehrkämpferin Linda Maria Pircher.

Die Ergebnisse der Südtirol-Auswahl beim Arge-Alp-Meeting in Brixen:

Damen

100m: 4. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.00

100m: 7. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 12.44

200m: 2. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 24.73

200m: 8. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 26.04

200m: 11. Johanna Rabanser (SG Eisacktal) 26.99

400m: 6. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 58.83

400m: 8. Johanna Rabanser (SG Eisacktal) 1:00.17

400m: 12. Elina Neunhäuserer (SSV Bruneck) 1:01.34

800m: 5. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:19.76

800m: 8. Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 2:21.75

800m: 10. Vanessa Russo (Merano Atletica) 2:26.56

3000m: 7. Lisa Leuprecht (SC Meran) 10:47.83

100m Hürden: 7. Annika Oberrauch (SV Lana) 15.34

400m Hürden: 4. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:06.03

400m Hürden: 5. Hannah Fischnaller (SG Eisacktal) 1:08.17

Weit: 4. Mariia Jelanska (SC Meran) 5.61

Weit: 8. Ronja Hilber (SV Lana) 5.31

Weit: 12. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 5.16

Hoch: 6. Laura Hofer (SV Lana) 1.60

Hoch: 12. Anna Di Giovanni (Athletic Club 96 Bozen) 1.50

Drei: 1. Mariia Jelanska (SC Meran) 12.30

Diskus: 10. Karoline Puntaier (SG Eisacktal) 28.92

Kugel: 6. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 11.18

Kugel: 12. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 10.21

Speer: 5. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 40.47

Speer: 6. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 37.41

Hammer: 6. Lara Cubich (SG Eisacktal) 32.94

Hammer: 7. Karoline Puntaier (SG Eisacktal) 31.87

Staffel 4x100m: 6. Südtirol (Giovanelli, Moser, Schneider, Harrasser) 50.11

Staffel 4x400m: 5. Südtirol (Moser, Rabanser, Russo, Fischnaller) 4:02.63

Männer

100m: 1. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 10.34

100m: 4. Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 10.75

200m: 2. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.19

200m: 4. Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 21.90

200m: 10. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 22.83

400m: 4. Ebrima Bojang (Athletic Club 96 Bozen) 49.17

400m: 8. Mattia Pivetta (CSS Leonardo da Vinci) 50.69

800m: 1. Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Bozen) 1:48.48

800m: 6. Giovanni Santomaso (Athletic Club 96 Bozen) 1:56.80

800m: 12. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:58.57

5000m: 4. Euan De Nigro (SG Eisacktal) 15:17.84

5000m: 7. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Bozen) 15:39.89

110m Hürden: 3. Simon Zandarco (SV Lana) 15.24

110m Hürden: 6. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 15.99

400m Hürden: 2. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 54.17

400m Hürden: 9. Fabian Ludescher Herrmann (Athletic Club 96 Bozen) 57.97

Weit: 4. Simon Zandarco (SV Lana) 7.08

Weit: 9. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.43

Hoch: 3. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.01

Hoch: 4. Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 1.98

Hoch: 5. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 1.95

Stab: 2. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.70

Drei: 9. Noah Dalsass (KSV Leichtathletik) 11.96

Diskus: 6. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 39.96

Diskus: 8. Massimiliano Di Stasio (CSS Leonardo da Vinci) 38.43

Diskus: 11. David Pircher (SV Lana) 31.64

Kugel: 6. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 12.12

Kugel: 7. David Pircher (SV Lana) 11.17

Speer: 3. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 59.31

Speer: 8. Christof Pfattner (SV Lana) 48.12

Hammer: 3. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 55.35

Staffel 4x100m: 2. Südtirol (Pivetta, Zandarco, Badolato, Ianes) 41.50

Staffel 4x400m: 3. Südtirol (Bojang, Pivetta, Zandarco, Elliasmine) 3:16.16