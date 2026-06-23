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In der Sportzone Pfarrhof

Arge Alp: Südtirol Gastgeberland für Tischtennis-Turnier

Dienstag, 23. Juni 2026 | 10:40 Uhr
Foto Arge Alp Tischtennis 2026 (2)
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Von: luk

Bozen – Die zweite Ausgabe der Arge Alp-Veranstaltung Tischtennis für Mädchen, Buben und Menschen mit Behinderung wurde vom 19. bis zum 21. Juni in der Tischtennishalle der Sportzone Pfarrhof ausgetragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Bayern, Salzburg, Tirol, dem Trentino und Gastgeberland Südtirol. Siegreich hervor ging bei den Mädchen das Team aus Bayern, bei den Buben ebenfalls das Team aus Bayern und bei den Menschen mit Behinderung das Team aus Tirol.

Südtirol erreichte in der Kategorie Menschen mit Behinderung mit Ada Cappelletti und Christian Mayerhofer den zweiten Platz und in der Kategorie Buben den dritten Platz. Die Mädchen mussten sich zweimal im entscheidenden Doppel gegen Tirol und Trentino im fünften Satz 12:10 geschlagen geben und erreichten den vierten Platz.

Insgesamt erreichte die Südtirolauswahl, betreut von den Trainern Vincenzo Delli Carri und Samuel De Chiara und der Trainerin Evelyn Vivarelli, den zweiten Platz.

Arge-Alp-Veranstaltung Tischtennis: die Ergebnisse

Mädchen:

1. Platz: Bayern

2. Platz: Tirol

3. Platz: Trentino-Südtirol

Buben:

1. Platz: Bayern

2. Platz: Tirol

3. Platz: Südtirol

Menschen mit Beeinträchtigung

1. Platz: Tirol

2. Platz: Südtirol

3. Platz: Trentino

Gesamtwertung: Tirol – Südtirol – Trentino

Bezirk: Bozen

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