Arme Pusterer: Nichts zu holen in Linz

Von: ka

Linz/Bruneck – Weniger als 48 Stunden nach dem enttäuschenden Heimauftritt gegen die Pioneers haben die Wölfe die Chance auf Wiedergutmachung, es wartet mit dem Auswärtsspiel in Linz allerdings eine ganz schwierige Aufgabe auf den HCP. Gegen die Oberösterreicher ist der HCP in allen drei bisherigen Spielen leer ausgegangen und nachdem sich die Black Wings mittendrin im Kampf um die Playoffqualifikation befinden wartet eine ganz harte Nuss auf die Pusterer. Jason Jaspers steht der gleiche Kader wie am Freitag zur Verfügung, es fehlen Osmanski, Svdberg und Pasquale, dafür ist Fabian Gschliesser wieder im lineup und Andi Bernard hütet wieder das Tor.

Wie erwartet starten die Linzer sehr druckvoll in die Partie, Bernard hält in der 5. Minute bei einem Abschluss von Lebler aus kurzer Distanz jedoch stark und so übersteht die schwarz-gelbe Defensive die Startoffensive der Black Wings unbeschadet. Kurz darauf kreuzen auch die Gäste zwei Mal gefährlich vor dem Tor der Linzer auf, Andersen verfehlt jedoch einen rebound vor dem leeren Tor und Tirronen kann einen Schuss von Akeson aus dem slot entschärfen. In der 11. Minute dann ein schnell vorgetragener Angriff der starken zweiten Linie der Linzer, Ograjensek braucht bei einer schönen Hereingabe von Knott nur mehr die Kelle hinzuhalten und es steht 1:0 für die Black Wings. Der HCP wehrt sich danach zwar wacker, aber die Hausherren mit ihrem geradlinigen Angriffshockey haben nach wie vor die gefährlicheren Torszenen. Bernard kann sich jedoch bei einem gefährlichen Abschluss von Collins und mit einer tollen Schoner-Parade gegen Lebler auszeichnen und somit geht es mit 1:0 zum ersten Mal in die Kabinen.

Auch im zweiten Drittel starten die Linzer wie von der Tarantel gestochen und diesmal lassen sich die Pusterer leider überrennen: Bereits nach einer guten Minute gelingt Lebler per Abstauber das 2:0 und in der Folge spielen sich die Black Wings wie schon öfter in dieser Saison in einen wahren Angriffsrausch. So erhöht Knott nur zwei Minuten später mit einem Fernschuss, bei dem Logan Roe Andi Bernard gekonnt die Sicht nimmt, auf 3:0. Als Roe weitere 4 Minuten später mit einer Soloaktion die ganze HCP Abwehr austanzt und gar das 4:0 erzielt zieht Jaspers die Notbremse und nimmt sein Timeout. Die Maßnahme zeigt jedoch nur kurzen Erfolg, denn in der 35. Minute klingelt es bei der nächsten gefährlichen Aktion der zynischen Linzer zum 5. Mal im Kasten des bedauernswerten Andi Bernard, Feldner lässt dem HCP Goalie mit einem platzierten Schuss aus dem slot keine Chance. Nachdem Lacroix bei einem fight gegen Moro die Fäuste sprechen lässt gelingt Findlay eine gute Minute vor der zweiten Sirene nach einer schönen Kombination der ersten Linie immerhin noch das 1:5 .

Im Schlussdrittel schalten die Hausherren einen Gang zurück, der HCP hat nun – angetrieben von den Einheimischen – mehr vom Spiel und erarbeitet sich noch etliche gute Torchancen. Gleich zu Beginn scheitern im Powerplay Purdeller und Andergassen an Tirronen und Wesley schießt knapp am Linzer Gehäuse vorbei. Auf der Gegenseite machen es die Linzer besser und St. Amant erhöht in Überzahl mit einem verdeckten Blueliner auf 6:1. Dieses Spiel wiederholt sich kurz darauf, Andergassen und Purdeller beißen sich an Tirronen die Zähne aus und Ograjensek erzielt prompt auf der Gegenseite bei einem Abpraller von der Bande das (zu hohe) 7:1. Die Wölfe geben nicht auf, wenige Minuten vor dem Ende probieren es noch Mantinger und Althuber, aber erst Akeson gelingt mit einem Onetimer der Ehrentreffer zum 2:7.

Es folgt nun die nächste Nationalteampause und die Mannschaft kann neue Kräfte und Konzentration sammeln für den Saisonendspurt mit 4 Hammerspielen. Zum Auftakt gastiert am Mittwoch, den 12. Februar, das Team der Stunde Salzburg in der Intercable Arena.

Steinbach Black Wings Linz – HC Pustertal 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Referees: GROZNIK, REZEK, Bärnthaler, Gatol-Schafranek

Tore Linz: Ograjensek (11., 52.), Lebler (22.), Knott (24.), Roe (28.), Feldner (35.), St-Amant (46./PP)

Tore Pustertal: Findlay (39.), Akeson (58.)