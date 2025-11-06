Arnautovic-Elfer beschert Roter Stern Belgrad 1:0-Sieg in EL

Von: apa

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag zum ersten Erfolg in der Fußball-Europa-League geschossen. Der von seiner Muskelverletzung im Oberschenkel genesene ÖFB-Rekordtorschütze avancierte beim 1:0 des serbischen Meisters gegen Lille mit einem verwandelten Elfmeter in der 85. Minute zum Matchwinner. Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League. Sein Team hält nach vier Spielen bei vier Punkten.

Weiter ungeschlagen ist der SC Freiburg, der mit Philipp Lienhart und Junior Adamu mit einem 3:1 bei Nizza Sieg Nummer drei holte. Noch zwei Punkte mehr auf dem Konto hat der makellose Ligaphasen-Tabellenführer Midtjylland dank eines komfortablen 3:1-Erfolgs über Sturm-Graz-Bezwinger Celtic Glasgow. Dinamo Zagreb kassierte mit einem Heim-0:3 gegen Celta Vigo die erste Niederlage.

In der Conference League kassierten Linksverteidiger Kevin Wimmer und Co. im Dress von Slovan Bratislava im finnischen Tampere bei KuPS Kuopio mit einem 1:3 die dritte Niederlage. Mainz hingegen siegte zum dritten Mal in Folge, gegen Rapid-Bezwinger Fiorentina gab es dank eines späten Treffers von Lee Jaesung (95.) einen 2:1-Erfolg. Philipp Mwene wurde bei den deutschen Gastgebern zur Pause ausgetauscht. Weiter beim Punktemaximum halten auch Celje nach einem 2:1 gegen Legia Warschau und Samsunspor nach einem 3:0 gegen die Hamrun Spartans.