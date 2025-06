Arnautovic lässt Spielersatztraining nach WM-Quali-Start aus

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat die Augen nach dem 2:1-Auftaktsieg in der WM-Qualifikation gegen Rumänien bereits auf den nächsten Gegner San Marino gerichtet. Stürmerstar Marko Arnautovic ließ das Spielersatztraining Sonntagmittag im Rapid-Trainingszentrum im Wiener Prater aus. Alle anderen Kaderspieler, die am Samstag weniger als eine Hälfte im Einsatz waren, übten bei strömendem Regen auf dem Platz. Der eingewechselte Arnautovic regenerierte wie die Startelf im Hotel.

Neue Verletzungen gab es laut ÖFB-Angaben gegen Rumänien nicht zu beklagen. Innenverteidiger Gernot Trauner steht nach seiner Sperre für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/live ServusTV) in San Marino wieder zur Verfügung. Teamchef Ralf Rangnick wird die Reise nach Rimini am Montagnachmittag daher mit 26 Mann antreten. Das Abschlusstraining erfolgt am Vormittag noch in Wien. Offensivmann Raul Florucz, der trotz muskulärer Probleme zuletzt eine Woche beim Team gewesen ist, reist am Montag ab.