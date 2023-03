Arno Kompatscher gratuliert Fischnaller zur Kristallkugel

Bozen – Roland Fischnaller hat den Parallel-Riesenslalom von Rogla gewonnen und sich damit die kleine Kristallkugel gesichert. In Rogla stand mit Edwin Coratti ein weiterer Südtiroler am Siegertreppchen.

­­

Einen historischen Dreifachsieg im Snowboad-Parallel-Riesenslalom gab es gestern für Italien – zwei Südtiroler haben dazu beigetragen; Landeshauptmann Arno Kompatscher freut sich mit ihnen. Roland Fischnaller triumphierte erneut – es war nach Cortina sein zweiter Saisonsieg in dieser Disziplin. Damit sicherte er sich bereits zum dritten Mal den Weltcup-Gesamtsieg in dieser Disziplin. Es war ein Tag, der durch den zweiten Platz von Mirko Felicetti aus Fassa und den dritten Platz eines anderen Südtiroler Snowboarders, den Vinschger Edwin Coratti, zu einem denkwürdigen Tag wurde.

“Der Routinier ist fast 43 Jahre alt, aber immer noch stark und stets auf der Favoritenliste. Herzliche Gratulation an Roland Fischnaller für seinen Erfolg in Rogla, mit dem er die Kristallkugel des Parallel-Riesenslaloms erobern konnte”, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Er gratulierte auch dem Vinschger Edwin Coratti, der gemeinsam mit Fischnaller auf dem Podest stand.

­