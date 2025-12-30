Arsenal baut Spitzenposition mit Gala gegen Aston Villa aus

Von: apa

Arsenal hat seine Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier League mit einer Galavorstellung vorübergehend wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Die Londoner setzten sich am Dienstag im Schlager gegen den Tabellendritten Aston Villa nach einer überragenden zweiten Hälfte mit 4:1 (0:0) durch. Villa hatte zuvor elf Pflichtspiele in Serie gewonnen. Arsenals erster Verfolger Manchester City ist am Neujahrstag (21.00 Uhr MEZ) in Sunderland im Einsatz und muss nachlegen.

Die erste Hälfte verlief noch relativ ausgeglichen, kurz nach der Pause wuchtete Gabriel Maghalaes nach einem Corner und Duell mit Villa-Torhüter Emiliano Martinez den Ball aber ins Tor (48.). Martin Zubimendi legte wenig später nach Zauberpass von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard durch die Mitte mit dem Außenrist nach (52.). Leandro Trossard traf von der Strafraumgrenze (69.) und bereitete auch das 4:0 durch den Sekunden zuvor eingewechselten Gabriel Jesus vor (78.). Villa-Stürmer Ollie Watkins betrieb im Finish noch Ergebniskosmetik (94.).

Für Arsenal war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie. Die “Gunners” revanchierten sich für ihre bisher letzte Niederlage, die sie vor dreieinhalb Wochen im Villa Park kassiert hatten (1:2). Im Titelrennen könnte aus einem Drei- ein Zweikampf werden. Die “Villans” mit Ex-Arsenal-Trainer Unai Emery, der an seiner früheren Wirkungsstätte die erste Niederlage seit seinem Abschied 2019 erlitt, liegen zur Ligahalbzeit nun bereits sechs Punkte zurück. Arsenal bleibt in dieser Saison zu Hause ungeschlagen und hat neun von zehn Ligaheimspielen gewonnen.

Chelsea und ManUnited geben Punkte ab

Club-Weltmeister Chelsea und Rekordmeister Manchester United kamen nicht über Remis hinaus und hängen damit weiter hinter Titelverteidiger Liverpool auf den Rängen fünf und sechs fest. Chelsea hat nach einem 2:2 gegen Bournemouth nur eines der jüngsten sieben Ligaspiele gewonnen. Manchester United blamierte sich gar gegen die Wolverhampton Wanderers. Das sieglose Tabellenschlusslicht holte durch ein Tor des Tschechen Ladislav Krejci (45.) seinen ersten Ligapunkt seit Anfang Oktober. Die Wolves halten nach 19 Ligaspielen bei drei Zählern. Joshua Zirkzee hatte United in Führung gebracht (27.).