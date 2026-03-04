Arsenal baut Vorsprung auf ManCity auf sieben Punkte aus

Von: apa

Spitzenreiter Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City ausgebaut. Die “Gunners” feierten am Mittwoch einen 1:0-Auswärtssieg gegen Brighton und profitierten vom überraschenden Heim-2:2 der “Citizens” gegen Nottingham Forest. Der Tabellenzweite hat allerdings eine Partie in der Hinterhand. Chelsea schob sich durch ein 4:1 beim Vierten Aston Villa auf Platz fünf.

Das entscheidende Tor für Arsenal erzielte Bukayo Saka in der neunten Minute. ManCity ging durch Antoine Semenyo (31.) und Rodri (62.) zweimal in Führung, schaffte es aber nach Gegentreffern von Morgan Gibbs-White (56.) und Elliot Anderson (76.) nicht, gegen den Abstiegskandidaten drei Punkte einzufahren.

Im Rennen um Platz fünf, der wohl zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, gelang Chelsea ein wichtiger Erfolg. Dank Joao Pedro (35., 45.+6, 64.) und Cole Palmer (55.) ließen die Londoner aufgrund der besseren Tordifferenz Liverpool hinter sich. Aston Villa liegt nur noch drei Zähler vor diesem Duo.