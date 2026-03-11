Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal erzittert sich im CL-Hinspiel 1:1 in Leverkusen
Havertz erlöste Arsenal im Finish vom Punkt

Arsenal erzittert sich im CL-Hinspiel 1:1 in Leverkusen

Mittwoch, 11. März 2026 | 20:48 Uhr
Havertz erlöste Arsenal im Finish vom Punkt
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Von: apa

Favorit Arsenal hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League bei Bayer Leverkusen ein 1:1 erzittert. Die Londoner, die als Topteam der Ligaphase bis dahin alle acht Saisonpartien im Bewerb gewonnen hatten, liefen beim deutschen Vizemeister lange einem Rückstand hinterher. Erst ein umstrittener Elfmeter, den ausgerechnet der bei Leverkusen groß gewordene Kai Havertz in der 89. Minute verwertete, rettete ihnen das Remis. Das Rückspiel folgt kommenden Dienstag.

Leverkusen ließ den Spitzenreiter der Premier League nicht zur Entfaltung kommen und vor der Pause auch keinen einzigen der besonders gefährlichen Eckbälle der “Gunners” zu. Bei der besten Chance der Londoner traf Gabriel Martinelli die Latte (19.). Unmittelbar nach Seitenwechsel prüfte Martin Terrier mit einem Kopfball Arsenal-Goalie David Raya. Den folgenden Eckball von Alejandro Grimaldo verwertete Bayer-Kapitän Robert Andrich am langen Eck unbedrängt per Kopf (46.).

Auf der Gegenseite setzte Jurrien Timber einen Kopfball über das Tor (84.). Wenig später ging Noni Madueke nach einem leichten Kontakt von Malik Tillmann bei dessen Tackling im Strafraum zu Boden. Der Video-Assistent (VAR) erkannte keine klare Fehlentscheidung und der verhängte Elfmeter hatte Bestand. Havertz überwand den früheren Salzburg-Goalie Janis Blaswich, verzichtete gegen seinen Jugendclub aber auf den Torjubel. Arsenal verhinderte im 47. Pflichtspiel der Saison gerade noch die vierte Niederlage.

