Arsenal in CL-Ligaphase makellos – 5 englische Teams weiter

Von: apa

Arsenal hat die Ligaphase der Fußball-Champions-League ohne Punktverlust überstanden. Die Londoner gewannen mit einem 3:2 gegen Schlusslicht Kairat Almaty am Mittwoch auch die achte Partie und hielten den FC Bayern auf Distanz. Der Verfolger setzte sich bei PSV Eindhoven 2:1 durch und hielt den für den weiteren Bewerbsverlauf wichtigen Top-Zwei-Platz. Die weiteren Achtelfinaltickets lösten Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Damit sind gleich fünf Teams aus der englischen Premier League fix in der nächsten Runde vertreten. Wie bei der Premiere 2025 waren wieder 16 Punkte für Rang acht nötig. Das nach sieben Runden noch drittplatzierte Real Madrid rutschte mit dem in der 79. Minute eingewechselten ÖFB-Teamkapitän David Alaba durch eine 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon noch auf Platz neun ab. Für die Portugiesen traf Goalie Anatolij Trubin in der letzten Aktion des Spiels entscheidend für den wichtigen Endrang 24. Neun Zähler reichten der Truppe von Coach Jose Mourinho für das Sechzehntelfinale, 2025 waren noch elf nötig gewesen.

Inter und PSG müssen ins Sechzehntelfinale

Wie für Real reichte es auch für Vorjahresfinalist Inter Mailand (10./2:0 bei Borussia Dortmund) und Titelverteidiger Paris St. Germain (11.) nicht für das vorzeitige Weiterkommen. Die Franzosen schauten nach einem 1:1 im Schlager der Runde und Duell des Sechsten mit dem Siebenten Newcastle wie der am Ende nur zwölftplatzierte Gegner noch durch die Finger. Mit Juventus Turin (13./0:0 bei AS Monaco) und Atletico Madrid (14./1:2 gegen Bodö/Glimt) müssen weitere Topteams in die Zwischenrunde.

Die “Reds” schossen sich mit einem 6:0 gegen Karabach Agdam den Ligafrust genauso von der Seele wie auch die “Spurs” mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso beim 2:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Auf Rang fünf verbesserte sich Barca dank eines 4:1 nach 0:1-Rückstand gegen den FC Kopenhagen. Chelsea entschied einen Krimi bei Napoli genauso 3:2 für sich wie Sporting bei Athletic Bilbao. ManCity gab sich mit einem 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße.

Arsenal mit Blitzstart

Arsenal ging durch ein Blitztor von Viktor Gyökeres (3.) in Front und steckte auch den Ausgleich von Jorginho (7./Elfmeter) gut weg. Kai Havertz (16.) und Gabriel Martinelli (38.) machten schon vor der Pause alles klar. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Bayern hatten deutlich mehr Mühe, Goalie Jonas Urbig musste vor der Pause vor allem bei Topchancen von Ivan Perisic sein Können zeigen. Nach dem Seitenwechsel fixierten Startelf-Rückkehrer Jamal Musiala (58.) und Harry Kane (84.) den Sieg der weiter ohne den verletzten ÖFB-Star Konrad Laimer angetretenen Deutschen, die nach der ersten Ligasaisonniederlage gegen Augsburg gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehrten.

Liverpool präsentierte sich nach dem fünften sieglosen Ligaspiel in Folge in Bestform, Alexis Mac Allister (15., 61.), Florian Wirtz (21.), Mohamed Salah (50.), Hugo Ekitike (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen nach Belieben. Für Tottenham war in Frankfurt gegen seinen Ex-Club Randal Kolo Muani (47.) erfolgreich. Dominic Solanke (77.) machte alles klar. Die fünf sieglosen Ligapartien zuletzt sind zumindest für den Augenblick vergessen. Barcelona musste im Camp Nou einen Fehlstart durch das Gegentor von Viktor Dadason (4.) wegstecken, schaffte das aber mit Bravour. Robert Lewandowski (48.), Lamine Yamal (60.), Raphinha (69./Elfmeter) und Marcus Rashford (85.) sorgten für die Wende.

Für Chelsea wurde Joao Pedro mit einem späten Doppelpack (61., 82.) zum Matchwinner, nachdem zuvor der Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund für die Italiener zum 2:1 getroffen hatte. Auch Sporting machte ein 1:2 wett, in dem Fall glückte Alisson Santos der entscheidende Treffer erst in der 94. Minute. ManCity konnte sich einmal mehr auf Torjäger Erling Haaland verlassen, der 27. Pflichtspielsaisontor (11.) erzielte. Zudem traf Rayan Cherki (29.).

Real mit rabenschwarzem Abend

Real erlebte in Lissabon ein Wechselbad der Gefühle. Zwei Tore von Kylian Mbappe (30., 58.), der nun schon bei 36 Toren in 29 Saisonpflichtspielen hält, waren am Ende viel zu wenig. Andreas Schjelderup (36., 54.), Vangelis Pavlidis (45.+5/Elfmeter) und Trubin (98.) trafen. Der Goalie stieg nach einem Freistoß am Höchsten und köpfelte ein, Alaba sah dabei nicht gut aus. Die Madrilenen waren zu dem Zeitpunkt nach Ausschlüssen von Raul Asencio (92.) und Rodrygo (96.) in doppelter Unterzahl.

Aufseiten von PSG vergab Ousmane Dembele einen Elfmeter (4.). Nach der Führung von Vitinha (8.) glich Joe Willock (45.+2) aus. Für die Pariser war zudem bitter, dass der Georgier Khvicha Kvaratskhelia mit Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk ausgewechselt werden musste. Bei Dortmunds Niederlage fehlte Marcel Sabitzer weiterhin wegen Wadenproblemen. Union Saint-Gilloise feierte mit Raul Florucz einen 1:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo, wurde aber nur 27.

Das Sechzehntelfinale wird am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon ausgelost. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 sind dabei gesetzt und treffen auf ein Team auf den Rängen 17 bis 24. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar.