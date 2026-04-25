Arsenal legt vor – Liverpool schlägt Glasners Crystal Palace

Von: apa

Arsenal hat im Premier-League-Titelrennen mit Manchester City vorgelegt. Die Gunners beendeten mit einem 1:0 gegen Newcastle am Samstag ihren Negativlauf. Eberechi Eze traf schon in der 9. Minute, danach fielen keine Tore mehr. Drei Punkte liegt Arsenal nun wieder vor City, das sich am Samstag ins Finale des FA-Cups zitterte.

City geriet zuhause gegen Zweitligist Southampton in der 79. Minute mit 0:1 in Rückstand, schaffte dank Jeremy Doku (82.) und Nico Gonzalez (87.) aber noch in der regulären Spielzeit die Wende. Erling Haaland und Co. stehen damit zum vierten Mal in Folge im FA-Cup-Finale und haben weiter die Chance auf das nationale Triple aus Meisterschaft, Ligacup und Cup.

Liverpool gewann im vierten Saisonduell mit Oliver Glasners Crystal Palace erstmals. Die Reds setzten sich an der Anfield Road mit 3:1 durch. Spannend bleibt es im Kampf gegen den Abstieg. Kevin Danso holte mit Tottenham beim 1:0 in Wolverhampton den dringend benötigten Sieg gegen das Schlusslicht. Da West Ham United mit einem 2:1 gegen Everton ebenfalls gewann, liegen die Spurs weiter zwei Zähler hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Arsenal zitterte

Auch in Nordlondon wurde vor dem Anpfiff an den verstorbenen Alexander Manninger gedacht, der von 1997 bis 2001 für Arsenal gespielt hatte. Arsenal legte danach forsch los, Eze traf nach einem abgespielten Eckball genau ins Eck. Die Partie blieb aber bis zum Schlusspfiff offen, danach brandete lauter Jubel auf. Das Arteta-Team hatte in der Premier League zuletzt zwei Niederlagen kassiert, darunter auch den Schlager gegen Manchester City verloren, und die Tabellenführung abgeben müssen.

Crystal Palace hatte Liverpool im Community Shield – dem englischen Supercup – im Elferschießen besiegt und danach auch Duelle in der Liga und im FA Cup für sich entschieden. Der Vierte der Tabelle ließ nun aber nichts anbrennen. Alexander Isak (35.) und Andy Robertson (40.) trafen vor der Pause, Florian Wirtz (96.) zum Endstand. Daniel Munoz (71.) verkürzte zwischenzeitlich für Palace. Die “Eagles” bleiben in der Abschiedssaison von Glasner weiter 13. der Tabelle.

Spurs dürfen hoffen

Dramatik gab es in Wolverhampton. Tottenham war dringend auf einen Sieg angewiesen. Es sollte der erste im Kalenderjahr werden. Joao Palhinha erzielte nach einem Eckball in der 82. Minute das von den Gästen umjubelte Goldtor. Torhüter Antonin Kinsky rettete sein Team mit einer Parade in der 98. Minute vor dem Ausgleichstreffer. Danso spielte bei den Spurs wieder in der Innenverteidigung. West Ham blieb dank des Tores von Callum Wilson in der 92. Minute noch vor Tottenham.