Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal nach 3:0-Heimsieg in England neun Punkte voran
Gyökeres traf für Arsenal im Doppelpack

Arsenal nach 3:0-Heimsieg in England neun Punkte voran

Samstag, 07. Februar 2026 | 18:07 Uhr
Bryan Mbeumo brachte United auf die Siegerstraße
APA/APA/AFP/DARREN STAPLES
Schriftgröße

Von: apa

Arsenal hat seine Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League vorübergehend auf neun Punkte ausgebaut. Die Londoner landeten am Samstag dank Toren von Martin Zubimendi (42.) und Viktor Gyökeres (66., 93.) einen 3:0-Heimsieg gegen Sunderland. Der Tabellendritte Aston Villa kam nicht über ein 1:1 bei Bournemouth hinaus und liegt gleichauf mit Manchester City. Der erste Arsenal-Verfolger ist erst am Sonntag (17.30 MEZ) im Schlager bei Meister Liverpool gefordert.

Club-Weltmeister Chelsea siegte dank eines Hattricks von Cole Palmer (13./Elfer, 35./Elfer, 38.) bei Schlusslicht Wolverhampton 3:1 und liegt weiter einen Zähler hinter Manchester United auf Rang fünf. Die “Red Devils” landeten mit einem 2:0 gegen Tottenham den vierten Sieg im vierten Ligaspiel unter Neo-Trainer Michael Carrick. Tottenhams Kapitän Cristian Romero sah in der 29. Minute die Rote Karte, ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte bei den Gästen erneut wegen seiner Zehenverletzung.

Bryan Mbeumo brachte ManUnited mit seinem neunten Ligator nach einem Corner in Führung (38.). Im Finish sorgte Bruno Fernandes mit dem Schienbein für die Entscheidung (81.). Für den 31-jährigen Portugiesen war es seine 200. Torbeteiligung in einem Pflichtspiel für den Rekordmeister. Tottenham ist mittlerweile sieben Ligaspiele sieglos und hängt auf Rang 14 fest. Zudem fehlt Romero nach einem brutalen Foul an Casemiro in den kommenden Wochen gesperrt.

Tottenham-Coach hofft auf Danso-Comeback

Tottenham-Trainer Thomas Frank hofft, dass zumindest Danso bald auf den Platz zurückkehren kann. Seine Personalsituation in der Abwehr ist höchst prekär. “Jedes Mal, wenn er in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist, hat er für das Team abgeliefert”, sagte Frank über Danso, der sich vor zehn Tagen am großen Zeh verletzt hatte. Man werde kommende Woche etwas mehr wissen, wie lange der 27-Jährige ausfalle, vermutete Frank. “Hoffentlich ist es nicht zu lange.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
102
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
40
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 