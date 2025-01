Arsenal nach Derbysieg nur noch vier Punkte hinter Liverpool

Von: apa

Verfolger Arsenal hat den Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League mit einem Prestigesieg im Nordlondoner Derby auf vier Punkte verkürzt. Die “Gunners” rangen den Erzrivalen Tottenham am Mittwoch nach Rückstand zu Hause noch 2:1 nieder. Liverpool war am Vortag beim Dritten Nottingham Forest nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Crystal Palace, das Team von Trainer Oliver Glasner, siegte beim Abstiegskandidaten Leicester City 2:0.

Son Heung-min hatte Tottenham im Lokalduell in Führung gebracht (25.). Der Ausgleich resultierte aus einem Eigentor von Dominic Solanke, der einen Kopfball von Gabriel Magalhaes nach einem Corner ins eigene Netz lenkte (40.). Den entscheidenden Treffer erzielte Leandro Trossard noch vor der Pause nach Zuspiel von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard (44.). Für den Belgier war es der erste Treffer seit Ende November. Arsenal ließ nach Seitenwechsel einige Großchancen ungenutzt, Tottenham traf durch Pedro Porro im Finish noch die Stange. Tottenham ist mittlerweile fünf Ligaspiele sieglos. Ein Auswärtsderby gegen Arsenal haben die “Spurs” in der Premiere League seit 15 Jahren nicht gewonnen.

Crystal Palace setzte seinen guten Lauf dank Toren von Jean-Philippe Mateta (52.) und Marc Guehi (86.) in Leicester fort. Das Glasner-Team überholte in der Tabelle vorübergehend Rekordmeister Manchester United und schob sich punktegleich mit Tottenham auf Rang 14. Von den jüngsten zehn Ligaspielen hat Crystal Palace nur eines verloren. Auswärts sind die Londoner in der Premier League gar seit Oktober unbesiegt. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt bereits acht Punkte.