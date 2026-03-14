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Arsenal war für Everton zu stark

Arsenal nach Heim-2:0 gegen Everton weiter auf Meisterkurs

Samstag, 14. März 2026 | 20:42 Uhr
Arsenal war für Everton zu stark
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
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Von: apa

Arsenal befindet sich in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin auf Titelkurs. Die “Gunners” feierten am Samstag durch späte Tore von Viktor Gyökeres (89.) und Max Dowman (97.) einen 2:0-Heimsieg über Everton und bauten damit ihren Vorsprung auf Manchester City vorerst auf zehn Punkte aus. Der erste Verfolger absolvierte ab 21.00 Uhr ein Auswärtsmatch gegen West Ham United.

Chelsea kassierte eine 0:1-Heimniederlage gegen Newcastle und könnte damit Rang fünf, der noch zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, am Sonntag an Liverpool verlieren.

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